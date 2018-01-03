禁五星旗遭駁 姚文智：禁掛我國旗者修法限掛其國旗

2018-01-03 22:20 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



民進黨立委姚文智。聯合報系資料照。 分享 facebook

民進黨立委姚文智表示，近年來，街頭不斷出現有統派人士揮舞五星旗，高調囂張，且傳出騷擾情事，引發市民反感，也有網友在「公共政策網路參與平台」提案禁止「禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示、陳列出現」，但提案已遭法務部否決。為此，他擬提案修《中華民國國徽國旗法》，增列第15條之1「遇有外國政府禁止或限制我國國旗在其國境內使用者，基於對等尊嚴原則，應限制該國國旗不得於我國國境內使用。其辦法另訂之」。並已同步請陸委會研議相關辦法。

姚文智表示，法務部今天在「公共政策網路參與平台」以言論自由否決民眾「禁止中國五星旗在台灣公開懸掛、展示、陳列出現」的提案。不過他認為五星旗「可以不禁止，但必須對等，若無法對等，禁止當然合乎原則」。近年來，街頭不斷出現有統派人士揮舞五星旗，高調囂張，且傳出騷擾情事，引發市民反感，才有民眾提案「禁止中國五星旗在台公開展示」。法務部稱這屬於憲法保障人民言論自由範疇，禁止人民懸掛與展示，違背憲法的精神，可以理解。但政府面對此事，不能束手無策。

姚文智指出，事實上，《國徽國旗法》第9條訂得很仔細，「國旗與外國旗並用時，旗幅之大小，及旗桿之長短，須相等。本國旗居外國旗之右，外國旗居本國旗之左，交叉懸掛時，國旗旗桿居上」，很清楚地體現「對等尊嚴」。依照對等原則，對於「不友善國家」的旗幟，訂定處理原則即可。換句話說，基於「對等尊嚴」，若有其他國家以不友善、甚至是敵對的態度，禁止或限制我國國旗在其國境內懸掛、張揚或使用。

他說，因此日前他已草擬提案修《中華民國國徽國旗法》，增列第15條之1「遇有外國政府禁止或限制我國國旗在其國境內使用者，基於對等尊嚴原則，應限制該國國旗不得於我國國境內使用。其辦法另訂之」。並已同步請陸委會研議相關辦法。

當前現況台灣很委屈地以「中華台北」名稱或旗幟，參與國際組織或活動，這是另一層次的問題，此次提案也不會也不必去觸及這個領域。盼下會期立法院能儘速通過。