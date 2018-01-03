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台人涉偷賣油給北韓 外交部：持續查緝

2018-01-03 22:33中央社 台北3日電

高雄地檢署偵辦海上販油予北韓案，陳姓男子明知船舶目的地是到公海販賣油品，出口報單目的地卻填香港。外交部今天說，對於涉及違反國際制裁北韓的作為，將持續查緝。

高雄地檢署今天表示，接獲調查局情資，指日前報導南韓扣押一艘秘密轉運石油至北韓的香港籍油輪疑似與台灣的公司有關；調查後發現陳男於民國106年間明知所使用船舶目的地是前往公海販賣油品，卻於出口報單上填載目的地為香港等不實字樣，認涉犯刑法行使業務登載不實文書罪，犯罪嫌疑重大，當庭諭令新台幣150萬元交保，並限制出境出海，檢方將再追查有無涉及其他刑責。

對此，外交部發言人李憲章表示，對於這次疑涉違反聯合國安理會決議與北韓進行交易的BillionsBunker集團所屬船舶及個人，政府將持續依照相關法規進行查緝與制裁。他也強調，中華民國做為國際社會負責任一員，向來積極配合國際制裁北韓的行動。

關於聯合國對北韓的制裁措施，台美雙方也針對相關訊息保持密切聯繫。

李憲章表示，政府相關部會近來已陸續依照聯合國安理會通過對於北韓的相關決議，對國內管轄範圍內各項可能涉及資助北韓的船舶與個人等進行調查。

同時，李憲章說，若有受聯合國安理會制裁的船隻申請進入中華民國港口，「政府相關單位將拒絕其靠港要求，或在我國水域施予國際制裁的必要作為」。

他進一步表示，中華民國政府呼籲各國配合聯合國相關決議，促北韓政府儘速放棄核武計畫，以維護區域和平及安全。

根據外電報導，南韓外交部日前表示，香港籍油輪「方向永嘉」號（Lighthouse Winmore）由台灣公司「比利恩油品集團」（Billions Bunker Group）租用，從麗水港裝載600噸石油製品，10月19日將部分貨物轉交北韓船隻。11月24日Lighthouse Winmore返回麗水港，南韓海關短暫扣留並檢查船隻。

台灣相關單位展開調查後表示，比利恩油品集團登記在馬紹爾群島，並有兩家公司位於高雄。

北韓聯合國香港

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