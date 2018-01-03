馬英九新春將遭起訴？ 北檢：純屬臆測

2018-01-03 19:09 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



前總統馬英九。聯合報系資料照／記者蔡孟妤攝影 分享 facebook

外界傳言北檢偵辦「三中案」指稱「趙少康和黨內認為：『北檢一再對外放話..鎖定農曆年前就是要起訴馬英九』、『鎖定北檢…的查案是為了個人前途及與馬英九的私人恩怨』」及「馬英九新春將遭起訴」。北檢澄清，「馬英九新春將遭起訴」純屬臆測之詞，承辦檢察官絕無已定於特定時間將起訴特定人的計畫。

北檢指出，報導稱「三中案」將於農曆年前偵查終結，且將起訴前總統馬英九先生，該內容不知從何而來？此純屬臆測之詞。目前該案承辦檢察官仍多方調查證據，以釐清事實，絕無已定於特定時間將起訴特定人的計畫。

另今日媒體以大篇幅報導有關「三中案」交易過程，該內容均非記者向本署同仁採訪所得，報導內容正確與否，也與本署無關。檢察官不會受外界傳言影響，仍將依既定步驟持續進行相關偵查作為。

北檢表示，又有心人士指本署是為個人前途及與馬前總統恩怨，而決定起訴馬前總統，此屬不實抹黑。依一般常識可知，不可能有人能左右或影響「法院」判決，被告是否起訴？是否判決有罪？全憑「證據」認定，故有心人士所言，目的顯為干擾偵查，混淆視聽，請各界認清事實。本署呼籲：「有心人士意欲透過政治操作手段，抺黑個人，打擊司法威信，此舉並無益於相關人士之聲譽。相關人士應配合司法調查，協助還原事實真相，始為正途」。方有利於我國之民主法治發展，並為國人所盼。

北檢再次強調，本署檢察官偵查案件，絕對嚴守刑事訴訟法第2條第1項「實施刑事訴訟程序之公務員，就該管案件，應於被告有利及不利之情形，一律注意。」及第245條第1項「偵查，不公開之。」之規定，秉持公正客觀立場執行職務。請各界理性看待偵查中之司法個案，並給予檢察官純淨之辦案空間，勿作無謂渲染及政治操作。