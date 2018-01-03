邱毅：看到馬英九的孤單身影 彷佛看到無力的自己

2018-01-03 18:15 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



前立委邱毅。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前立委邱毅在微博上表示，在台灣生活，最無可奈何的就是司法，尤其一般人民敬畏司法，所以當政治黑手介入司法，司法運用其專業羅織入罪時，當事人猶如啞巴吃黃蓮，有口難言，有冤難伸。

他說，過去的十多年，他被司法整得最慘，雖然最終大部分得到勝訴，但過程𥚃起起落落，若稍一不慎被起訴或一審判刑，媒體就大幅渲染炒作，弄成真像是個爭議人物。後來若二審翻轉勝訴，媒體大概不想自打嘴巴，往往無隻字片語報導，就這樣把個好好人都抹成黑布，什麼前途全在折騰中給蒸發了。一晃眼，他人生最精華的十多年就在法院裡耗盡，待掙脫出泥沼還清白身時，人老了，氣也衰了，意志更消沈了。

他表示，誰敢跟民進黨鬥，誰敢對陳水扁、蔡英文虎口拔牙，誰就要準備接受司法的消耗折磨，過去的邱毅就是最鮮活血淋淋的教訓。社會常批評國民黨沒有戰鬥力，其實錯了，戰鬥力人人都有，只是誰也不願燃燒自己去照亮社會，何況社會也未必會了解他感激他，所以沒有人要做「第二個邱毅」。就是這種思緒，戰鬥力漸漸的消退，終至成為奔走於紅白帖的標準政客。

邱毅說，因為了解受司法糾纒的痛苦、無奈與辛酸，他一直在幫著䕶著蔡正元，也同情並聲援王炳忠等新黨青年軍，更能體會目前司法纒身的馬英九。每次從電視看到馬英九進出法院的孤單身影，看到故作鎮定強顏微笑的疲憊容顏，他就彷佛看到十多年來無奈無力的自己。

他說，北檢邢泰釗是不會放過馬英九了，這次逮住「三中案」，準備用特別背信罪起訴馬英九，一旦被起訴，馬英九的司法防線就有了破口，往後各種司法訟累將席捲而來，這就是所謂的「破窗效應」。

他表示，不要以為這是馬英九個人的事，也不要落井下石的説「活該」，將來誰都可能被司法糾纒被司法迫害，所以為了社會最後的正義防線，一起來聲援支持馬英九，用齊聲怒吼讓司法惡棍懼怕，讓政治黑手卻步。