【重磅快評】新春起訴馬英九 北檢和特定媒體合署辦公？

2018-01-03 16:23 聯合報 主筆室



前總統馬英九質疑台北地檢署洩密，上月13日向最高檢察署、高檢署遞狀聲請移轉管轄。圖／本報資料照片 分享 facebook

繼報導馬英九「回饋」中時集團之後，周刊今天再報導北檢偵辦三中案，將在新春起訴前總統馬英九，報導內容言之鑿鑿，周刊彷彿成了北檢的發言人，北檢發言人被媒體問到這個問題時反而自動退位，不能在第一時間發表嚴正聲明，僅說將向檢察長報告，再決定對外回應，真的讓人看得糊塗。

半月前，周刊報導馬英九「回饋」中時集團，引起馬英九極大反彈，質疑台北地檢署故意洩漏「不實偵查秘密」給特定媒體，除了前往北檢告發北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健洩密，創下卸任元首控告檢方洩密的首例外，並赴高檢署及最高檢察署聲請全案移轉管轄。

但這拳頭有如打在棉花上，北檢當晚召開記者會，指北檢一向嚴守刑事訴訟法「偵查不公開」規定，媒體報導所載「檢方發現、檢方認為、檢方掌握、檢方質疑」都與北檢無關；事過半月，北檢才慢條斯理說已分他字案給一名主任檢察官偵辦，令馬英九也無可奈何。

儘管洩密風波鬧這麼大，但要求北檢嚴守偵查不公開竟是如此困難，事隔半月，周刊又如法炮製，這次不寫錄音光碟，乾脆就來個「現場採訪報導」，彷彿記者人就在十年前的事件現場，聽著馬英九和余建新兩人一來一往的對話，連當時馬英九的表情都能生動刻劃，能夠如此細膩敘述事件經過，如果這不是洩密，什麼才是洩密？

更甚者，除了讓人驚訝的「寫實」報導外，周刊竟能清楚洞悉北檢檢察官的心證，該查的人證、物證都幫檢方理清楚，連被告犯罪的動機也幫檢方搞定，裁切完成檢方偵查犯罪的最後一塊拼圖，甚至代為公布偵結起訴的時日，令人不得不懷疑，檢方是不是已和特定媒體「合署辦公」了？

北檢位居中樞，動見觀瞻，三中案偵查對象又是前任元首，辦案人員在偵查過程中豈可不慎重？先前已被外界質疑違反偵查不公開的鐵律，甚至被要求移轉管轄，卻仍不知警醒，不珍惜羽毛，反而任由特定媒體予取予求，連及時澄清、更正的動作都懶得做了，日後的偵查結果，又能取信多少國人？