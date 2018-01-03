蔡政府軍公教年改惹議 孫文學校推「年金信賴保護公投」

2018-01-03 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



張亞中。 本報資料照片 分享 facebook

民進黨政府強推軍公教年金改革，引發反彈。深藍團體孫文學校今天與反軍人年改團體八百壯士聯手，宣布將推動「退休年金信賴保護公投」，讓真正的民意發聲，重建契約神聖價值，告訴政黨與政治人物什麼是台灣的良善價值。

孫文學校總校長張亞中表示，任何契約，只要是雙方當時是在平等、尊重、自由意志下所達成的契約，都必須遵守；軍公教人員是政府員工，政府向員工承諾的退休金是勞動契約一部分，基於信賴保護利益，政府應確實遵守，若要改革也不應溯及既往。

張亞中認為，「民無信不立」，缺少人民的信任，國家就要滅亡，「契約神聖」是民主社會不可或缺的要素，否則就不是民主，而是極權、獨裁、多數暴力。

張亞中表示，重建台灣良善價值首要在重建契約神聖價值，面對政府時每個人都可能是弱勢，若我們不能堅持捍衛人民與政府所訂定契約的權利，不僅我們或我們的家人將來都有可能是受害者，失去契約精神的台灣，必然是個互不信任的社會。

張亞中說，民進黨政府以年金制度將破產理由，不惜以污名化軍公教為代價，製造階級矛盾、社會敵對等方式，強推年金改革，導致雙方無法合意改革；更何況「年金支出占政府總體支出並不高」，不可能造成政府破產。

張亞中指出，就技術面而言，若退休儲金的投資效率能合理獲利，現有退休年金根本不是問題；政府如同一個家庭，各項目支出間可權宜調整；即使今天台灣經濟的確不好，但那是政府無能領導所造成，為何政府失能苦果，卻要軍公教承擔？

張亞中強調，這絕對不僅是軍公教人員的事，而是我們每個人與政府都可能會發生的事。問題的本質不在退休年金多少才適宜，而是政府與人民的契約是否可以片面撕毀？政府對人民是否可以不守信的問題。讓我們團結起來，重建契約神聖的價值。