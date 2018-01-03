馬英九告邢泰釗洩密 北檢分他案由主任檢察官偵辦

2018-01-03 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



前總統馬英九(右)、北檢檢察長邢泰釗(左)。圖/本報系資料照片 分享 facebook 前總統馬英九質疑偵辦三中案的台北地檢署人員，故意洩漏「不實偵查秘密」給特定媒體，去年大動作前往北檢告發北檢檢察長邢泰釗、主任檢察官王鑫健涉及洩密，同時前往高檢署及最高檢察署聲請全案移轉管轄。北檢去年12月下旬完成分案，由禮組主任檢察官張紜瑋負責調查洩密，至於移轉管轄與否，則待承辦檢察官表示意見後，由邢泰釗決定。

北檢指出，馬英九告發當天的內勤檢察官為禮組檢察官陳思荔，因此決定由該組主任檢察官張紜瑋負責調查洩密案。

至於馬聲請移轉管轄，最高檢察署、高檢署認為依法應該向北檢聲請，因此去年將聲請狀發交北檢「依法處理」，由於此非法定移轉管轄事由，待承辦三中案的檢察官黃育仁表示意見後，將由邢泰釗決定是否移轉。

另，新黨青年軍王炳忠上月19日清晨住家遭調查局搜索，並以證人身分傳訊獲檢方請回後，他22日赴北檢提告檢調涉妨害自由、侵入住居及瀆職，特別點名當天帶隊搜索的國安站副主任葉麗卿，並向高檢署聲請移轉管轄。

北檢指出，由於王炳忠當天並非直接由內勤檢察官處理，而是事後遞狀，因此決定交由新聞處理小組的忠組主任檢察官陳佳秀負責；至於移轉管轄部分，由於此非法定移轉管轄事由，待承辦檢察官林俊廷表示意見後，將由邢泰釗決定是否移轉。