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支持加薪企業 民進黨請全體黨工吃麥當勞

2018-01-03 10:19聯合報 記者林敬殷╱即時報導

蔡英文總統在上周上午請幕僚們吃摩斯漢堡，以行動支持願意幫員工加薪的企業，民進黨中央今天中午則請黨工吃麥當勞，因為麥當勞昨天宣布配合政府政策，從元月1日起全面調薪。

民進黨響應政府政策，上周中常會通過黨工加薪案，這周請全體黨工吃麥當勞，支持替員工加薪的企業。

民進黨響應政府政策，請全體黨工吃麥當勞，支持替員工加薪的企業。（示意圖） 圖／麥...
民進黨響應政府政策，請全體黨工吃麥當勞，支持替員工加薪的企業。（示意圖） 圖／麥當勞提供
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