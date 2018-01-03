公務員團體不滿勞基法修法：依舊是「神」說的算

2018-01-03 10:00 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



行政院長賴清德年終記者會，說明安居樂業、生生不息、均衡台灣的三大國家發展重點。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

勞基法再修法，不只勞工團體不滿，連公務員團也有話說，台灣公務革新力量聯盟說，即便主管機關的資料、向上陳報的意見都和「神的旨意」不同，但依舊是「神」說的算，這是漠視公務員的意見，對公務員的專業理所當然地踐踏，不利公務員在自己崗位上理應發揮的專業知識與技能。

台灣公務革新力量聯盟說，這次的修法過程可以看到，縱使整個主管機關的資料、向上陳報的意見都和神的旨意完全不同，依然是神說的算；「次長請辭了，部長繼續坦。神意版的草案送到立法院，又把議事規則用來實現神的意志，而沒有用來保障應有的實質討論空間」。

台灣公務革新力量聯盟說，政府若能理所當然地無視在行政部門及立法部門必須經過的討論過程，理所當然地實現神的意志，則對公務員的意見也是理所當然地漠視，對公務員的專業理所當然地踐踏，非常不利公務員在自己崗位上理應發揮的專業知識與技能。

台灣公務革新力量聯盟表示，民主國家的會議程序並未用來保障應有的討論發生，只剩跳針和碾壓，對公部門好不容易漸漸形成的討論風氣而言，是走回頭路，「長期的威權統治結束了，想不到獨裁的情形卻惡化了，連政府內部都不給討論，更難奢望民眾有參與公共議題的空間」。

台灣公務革新力量聯盟說，不過在2017年的最後一個工作天，也看到一絲希望，勞動部的大大小小公務員，終於對外提供了「勞基法修法方向意向調查」及 「受僱者勞動條件意見調查」 調查報告，「這兩份報告的內容，明顯悖離神意，卻有一批公務員頂著壓力，提供本來就該給出來的調查報告」，「小小公務員，要做該做的事，講該講的話。這麼基本的動作，在執政者的眼皮子底下，卻這麼困難」。