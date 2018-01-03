親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
賴內閣傳改組？
全台空汙嚴重化
藍綠各黨拚2018
元旦升旗新希望
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

新台幣有多強？匯銀人士：28字頭可能現身

公務員團體不滿勞基法修法：依舊是「神」說的算

2018-01-03 10:00聯合報 記者徐偉真╱即時報導

行政院長賴清德年終記者會，說明安居樂業、生生不息、均衡台灣的三大國家發展重點。圖...
行政院長賴清德年終記者會，說明安居樂業、生生不息、均衡台灣的三大國家發展重點。圖／聯合報系資料照片
分享

勞基法再修法，不只勞工團體不滿，連公務員團也有話說，台灣公務革新力量聯盟說，即便主管機關的資料、向上陳報的意見都和「神的旨意」不同，但依舊是「神」說的算，這是漠視公務員的意見，對公務員的專業理所當然地踐踏，不利公務員在自己崗位上理應發揮的專業知識與技能。

台灣公務革新力量聯盟說，這次的修法過程可以看到，縱使整個主管機關的資料、向上陳報的意見都和神的旨意完全不同，依然是神說的算；「次長請辭了，部長繼續坦。神意版的草案送到立法院，又把議事規則用來實現神的意志，而沒有用來保障應有的實質討論空間」。

台灣公務革新力量聯盟說，政府若能理所當然地無視在行政部門及立法部門必須經過的討論過程，理所當然地實現神的意志，則對公務員的意見也是理所當然地漠視，對公務員的專業理所當然地踐踏，非常不利公務員在自己崗位上理應發揮的專業知識與技能。

台灣公務革新力量聯盟表示，民主國家的會議程序並未用來保障應有的討論發生，只剩跳針和碾壓，對公部門好不容易漸漸形成的討論風氣而言，是走回頭路，「長期的威權統治結束了，想不到獨裁的情形卻惡化了，連政府內部都不給討論，更難奢望民眾有參與公共議題的空間」。

台灣公務革新力量聯盟說，不過在2017年的最後一個工作天，也看到一絲希望，勞動部的大大小小公務員，終於對外提供了「勞基法修法方向意向調查」及 「受僱者勞動條件意見調查」 調查報告，「這兩份報告的內容，明顯悖離神意，卻有一批公務員頂著壓力，提供本來就該給出來的調查報告」，「小小公務員，要做該做的事，講該講的話。這麼基本的動作，在執政者的眼皮子底下，卻這麼困難」。

公務員勞動部勞基法

相關新聞

馬英九三中案過年前將起訴？北檢：報告後再回應

2018-01-03 09:56

護照出包用貼紙補救 李茂生酸：不得貼封面

2018-01-03 07:10

搶救低薪 孫大千再轟吳敦義：國民黨睡著嗎？

2018-01-03 08:51

馬英九告邢泰釗洩密 北檢分他案由主任檢察官偵辦

2018-01-03 10:48

【即時短評】臨時會優先處理勞基法 資方彈性不能等？

2018-01-03 12:40

臨時會不處理礦業法 環團：下會期優先是多優先？

2018-01-03 12:35

因三中案將被起訴？ 馬英九不願多談

2018-01-03 12:35

周刊爆曾與馬英九談中視賣保力達 蔡正元：從無此事

2018-01-03 12:09

女兒生下元旦寶寶 蘇嘉全升格當阿公

2018-01-03 11:55

反年改 吳斯懷：沒有一個三軍統帥像蔡英文動搖軍心

2018-01-03 11:32

蔡政府軍公教年改惹議 孫文學校推「年金信賴保護公投」

2018-01-03 11:23

馬英九三中案農曆年間將起訴？ 蔡正元：早就聽說了

2018-01-03 11:04

支持加薪企業 民進黨請全體黨工吃麥當勞

2018-01-03 10:19

勞團反勞基法修法發國際連署 籲向台駐地使館表達立場

2018-01-03 10:06

媒體再爆三中案將起訴馬英九 徐巧芯：不要甘淪打手

2018-01-03 09:56

黨產會查民眾服務社 下月2日聽證會

2018-01-03 00:28

軍公教加薪3% 暫被總預算案卡住

2018-01-03 00:28

臨會審總預算 藍擬提200刪減、凍結案

2018-01-03 00:28

電動渡輪下水突喊卡 高市府：與陳菊新書完全無關

2018-01-02 23:14

立法院臨時會處理5議案 李彥秀：僅總預算有急迫性

2018-01-02 22:55

去年最火新聞人物 李婉鈺霸氣表態「不戒酒」

2018-01-02 22:27

李來希：消失的總統元旦文告哪裏去了？

2018-01-02 21:36

加薪3%還沒入帳 徐國勇盼立院：讓軍公教好過年

2018-01-02 21:10

嘉市組改一級主管就位 都發處長商調上櫃建商總經理

2018-01-02 19:33

新年新政 賴清德：只要實際從事農業，便可加入農保

2018-01-02 18:38

影／《龍介の清德周記》台語小教室：臭頭乀厚藥

2018-01-02 18:32

因改革才民調低？國民黨：蔡英文傲慢又不知所謂

2018-01-02 17:24

蔡政府推新南向 六合夜市攤商：喝瓶啤酒就走 賺什麼？

2018-01-02 17:07

影／護照照片誤植 外交部拍板貼防偽貼紙

2018-01-02 16:37

跳票？公務員加薪3%沒人入帳 總預算沒過害的？

2018-01-02 16:26

不只墾丁 石門水庫觀光人次近十年也腰斬

2018-01-02 15:08

蔡英文開5處方改善年輕人低薪 沈富雄：只是夢想

2018-01-02 14:43

國民黨：中投收歸國有案 法院已停止執行

2018-01-02 14:37

外交部長異動？ 外交部：沒知悉改組相關訊息

2018-01-02 14:25

新護照加防偽貼紙 外交部：不影響通關

2018-01-02 14:23

傳接任外交部長？ 駐美代表高碩泰：毫無所悉

2018-01-02 14:21

天下調查：「功德說」雖發酵 賴清德滿意度穩居近年閣揆最佳

2018-01-02 14:09

冷眼集╱賴清德自稱投手 攻擊手被放在守備位置的無奈

2018-01-02 14:08

部會頻出包 「賴揆有約」要閣員上緊發條

2018-01-02 14:08
看更多

熱門文章

海軍新年月曆軍服女郎髮型 退將臉書大駡：不倫不類

2018-01-02 18:57

跳票？公務員加薪3%沒人入帳 總預算沒過害的？

2018-01-02 16:26

蔡政府推新南向 六合夜市攤商：喝瓶啤酒就走 賺什麼？

2018-01-02 17:07

天下調查：台灣人認同度5年新低 天然獨不再鐵板一塊

2018-01-02 13:36

李來希：消失的總統元旦文告哪裏去了？

2018-01-02 21:36

國土重傷害 公務員直言：壓力大到不敢罰

2018-01-02 20:39

蔡英文開5處方改善年輕人低薪 沈富雄：只是夢想

2018-01-02 14:43

傳內閣換將 馮世寬：願與國軍同甘苦 擬取消連帶處分

2018-01-02 19:58

護照出包用貼紙補救 李茂生酸：不得貼封面

2018-01-03 07:10

影／前議長張芳麗宣布選市長 國民黨基市長初選添變數

2018-01-02 14:49

加薪3%還沒入帳 徐國勇盼立院：讓軍公教好過年

2018-01-02 21:10

天下調查：「功德說」雖發酵 賴清德滿意度穩居近年閣揆最佳

2018-01-02 14:09

台灣水庫「沙」很大 4座剩不到百年可活

2018-01-02 17:27

內閣傳改組 三首長被點名

2018-01-03 01:44

遭點名換將 六部全否認

2018-01-03 00:20

搶救低薪 孫大千再轟吳敦義：國民黨睡著嗎？

2018-01-03 08:51

新年新政 賴清德：只要實際從事農業，便可加入農保

2018-01-02 18:38

國民黨：中投收歸國有案 法院已停止執行

2018-01-02 14:37

不只墾丁 石門水庫觀光人次近十年也腰斬

2018-01-02 15:08

屏東市長選舉綠營鳴戰鼓 藍營等嘸人

2018-01-02 16:27

國軍新加熱式餐盒好吃 陸軍自謂超越小七趕上新加坡

2018-01-03 12:09

「別花錢在王炳忠身上」 王定宇籲陸處理空汙

2018-01-03 10:24

獵雷案衝擊？國防部長馮世寬傳異動

2018-01-02 14:10

馬英九三中案過年前將起訴？北檢：報告後再回應

2018-01-03 09:56

泛藍聯盟拱洪秀柱當領袖 喊話幫助國民黨

2018-01-03 00:28

馬英九告邢泰釗洩密 北檢分他案由主任檢察官偵辦

2018-01-03 10:48

公民素養在哪？跨年過後徒留清潔人員賣命打掃

2018-01-02 16:08

「未來軍購」知多少 台灣真被當凱子繳保護費嗎

2018-01-03 08:00

賴揆有約 改閣前奏？ 徐國勇：別亂想

2018-01-03 00:00

國軍新版野戰口糧 肉乾變大片了

2018-01-03 10:43

因改革才民調低？國民黨：蔡英文傲慢又不知所謂

2018-01-02 17:24

軍公教加薪3% 暫被總預算案卡住

2018-01-03 00:28

馬英九三中案農曆年間將起訴？ 蔡正元：早就聽說了

2018-01-03 11:04

【即時短評】攻擊手被放在守備位置 賴清德的無奈

2018-01-02 13:00

新聞眼／隨時檢討的內閣 何時拴緊螺絲？

2018-01-03 00:34

影／丁守中搶攻青年選票 正妹發言人好吸睛

2018-01-02 13:27

獵雷艦案／慶富稱50億信託 國防部：至今沒匯入

2018-01-03 00:28

丁守中發言人群亮相 平均30歲

2018-01-02 14:11

跨年煙火LED燈網夯 台北101：今年擬延用

2018-01-02 13:07

影／護照照片誤植 外交部拍板貼防偽貼紙

2018-01-02 16:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top