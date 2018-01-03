馬英九三中案過年前將起訴？北檢：報告後再回應

2018-01-03 09:56 聯合報 記者 聯合報 記者 何祥裕 ╱即時報導



《鏡周刊》今天報導北檢偵辦前總統馬英九在三中案，涉嫌將中視以8.9億出售，但比蔡正元提報的另一家企業的開家還要少3.1億，打算在農曆年前起訴馬英九，對此台北地檢署襄閱主任檢察官周士榆回應，將向檢察長報告後，再決定對外回應。

根據《鏡周刊》報導，北檢已經掌握三中案從原來的打包出售，到最後只賣中視，還有錄音內容，買家嗆馬英九「馬主席，你以為總統當定了嗎？」等語，因此懷疑馬可能涉嫌特別背信罪。

根據《鏡周刊》報導，馬辦發言人徐巧芯回應，馬前總統一向清廉自持，奉公守法，該案在2014年已經偵結並無不法，她呼籲媒體不要自甘墮落成為打手。