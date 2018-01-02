北檢：共軍企圖在台培養青年寫手團

2018-01-02 22:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



北檢新聞稿指在周泓旭隨身碟中發現他建議培養青年寫手團隊。記者張宏業／攝影 分享 facebook 台北地檢署去年以違反國安法案由，用證人身分大動作搜索新黨青年軍王炳忠等人，檢方調查認定，王炳忠、侯漢廷及林明正雖有被陸生共諜周泓旭吸收，但他們沒有再進行發展組織或誘使他人洩密等不法情事，無法認定有「危害國家安全及社會安定」的犯罪事證，因此僅列證人，但全案因有民眾告發，另案偵辦。

檢方過濾周泓旭隨身碟發現，周在「2015年終工作總結報告提及」提及，建議培養「青年寫手團隊，固定每周投稿的有5位左右，另有10人左右的青年寫手不定期配合。工作主要是生產網站所需文章報導，此團隊側重寫作、演講能力訓練。

周泓旭（別名甫辰）涉嫌以每季1萬美金的代價，策動外交部1名官員赴日本交付情資，但遭拒絕並檢舉，檢方去年依違反國安法之「替大陸地區黨務或其他公務機構發展組織未遂罪」起訴周，並將查扣的隨身碟送交調查局鑑識；鑑識發現，周利用與王炳忠等人成立「星火祕密小組」的機會，擬定對軍方人員進行滲透的「星火Ｔ計劃」任務。

該計畫今年的布局有「統一戰線」、「中華講武堂」2項重點，統一戰線部分包括台軍的思想爭取，台軍的爭取工作主要通過「挖出來」、「打進去」等兩種方式實現。其中「挖出來」是通過線上交流與線下活動相結合以結交關鍵部門人員；打進去是指鼓勵培養青年認同者報考軍校。

「中華講武堂」的部分，由新中華兒女學會主辦，以軍武題材為主的系列活動，聘請現役軍方人員擔任講師，同時吸引相關領域愛好者，一方面公開建立與軍方人士的聯繫，另方面則積極鼓勵認同者報考軍校。

此外，「星火T計劃」還訂定分級獎金制度，包括「確認立項」獎金3000元，加粉絲好友獎金3000元，互動交流獎金5000元，相識見面獎金10000元，私約談心獎金50000元。