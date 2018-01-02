立法院臨時會處理5議案 李彥秀：僅總預算有急迫性

2018-01-02 22:55 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



立法院臨時會周五登場，民進黨團規畫處理「勞基法」修法、「農田水利會組織通則」修法、稅改案、監察委員人事同意權，以及中央政府總預算案。國民黨團首席副書記長李彥秀強調，只有總預算、空污法及礦業法，才有納入臨時會討論的急迫性。其他法案，可留待正常會期討論，不必急著通過。

李彥秀也說，若民進黨團執意處理勞基法，議程上她也要求最後討論，若民進黨不給任何討論空間還要限期通過，展現執政粗暴的力量，國民黨就必須在預算審議的時候做出相對反制，目前各委員辦公室都已經在提案。

在勞基法修法內容上，她堅決反對七休一、輪班間隔這兩項過勞條款；工時銀行部分，原則希望維持現行規定，如果民進黨堅持修法，也希望在條文中設計清楚，避免連續數月加班時數都高達54小時；在休息日加班費核實計算部分，應該考量勞工出勤成本，條文設計上是以作一給四，之後核實計算，或是直接提高加班費成數，應該詳加討論。

加班換補休部分，為落實以價制量，降低年總工時，應該將加班換補修明確入法，並且明定換補休應該比照加班費有加成設計。另外，民進黨連續兩次修法都是依著砍七天假的脈絡，應一併討論國定假日天數，她也因此提出還給勞工3天假，讓台灣的國定假日比照日韓有15至16天，盼一起討論。

至於稅改案，李彥秀認為，稅改攸關民生經濟的發展，不應該以程序不完備的方式處理。所以，我們會要求民進黨退回委員會討論。況且，這次稅改方案是美國大幅度稅改前的方案，面對美國的稅務制度大幅調整，行政院應該也要提出因應的調整。

此外，行政院長賴清德也已宣示，後續將提出包含少子化、長照、薪資所得扣除額的的所得稅法設計，這些都應該留到下會期一起審議。

有關農田水利會組織通則的修法，李彥秀主張，農民參與式灌溉管理是國際上農業用水管理的趨勢。我國的農田水利會也是參照這個精神運作，落實農民水權自治。政府要做的是水利會內部管理改革，而不是直接回歸公務機關。

她擔憂，農民的水權會因為水利會回歸公務機關而被剝奪。過去在水權管理上，如果工業用水不足，需要跟水利會協調用水，如果一旦收回公務機關，一切以政府政策為主，依現在政府輕農重工的經濟發展模式，對於農民更沒有保障。

至於監察院人事同意權，李彥秀質疑，民進黨以往都堅持廢除監察院，但執政後卻提名監察委員，根本昨非今是。她雖樂見民進黨認同監察院功能，但是面對民進黨執政前後態度不一，如此的安排只是人事酬庸。尤其，民進黨已經拋出監察院存廢可留到修憲時一起檢討，民進黨如果真要處理修憲，且反對設置監察院，就應暫緩提名，等到修憲進度告於段落後，再決定是否補提名。