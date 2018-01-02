李來希：消失的總統元旦文告哪裏去了？

2018-01-02 21:36 聯合報 記者 聯合報 記者 陳智華 ╱即時報導



昨天是元旦，全國公務人員協會理事長李來希今早在軍公教網路之聲直播電台指出，總統元旦文告不見，代表國家領導人施政主軸出了問題，國家方向不見了，領導人自己都迷失方向，不曉得要做什麼。

李來希說，每逢元旦，總統照往例都會發表元旦文告，代表這一年來對國家的施政願景，也檢討過去一年施政績效。他不諱言指出，兩蔣時期元旦文告雖八股，有安定民心的作用。

但蔡英文總統元旦升完旗後簡單揮揮手不說任何一句話進到總統府，隨後去了廟會，在場外群眾抗議聲中發表談話後倉皇離開。

李來希直指:「一個總統新年一開始就不能有尊嚴的執行總統職務，未來兩年還要這樣嗎？」「一個國家的施政弄得人心惶惶，當人民不得安寧，政府也就不得安寧。」

李來希批評，蔡英文身為總統無法給國家願景及安定的力量，近日提出解決年輕人低薪化的5個方法「了無新意」。不論是年金改革造成的世代族群對立，一例一休引發勞工怒吼，蔡總統沒有就過去一年執政的缺失做檢討，也隻字未提接下來這一年有沒有補救的方法。