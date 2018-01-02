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加薪3%還沒入帳 徐國勇盼立院：讓軍公教好過年

2018-01-02 21:10聯合報 記者林河名╱即時報導

2018年已過了兩天，但今年度的中央政府總預算案還在立法院待審。影響所及，行政院長賴清德為軍公教加薪3%的政策，也暫時被卡住，趕不及在1月薪津中發放。主計總處今天表示，等立院三讀通過今年度總預算案之後，加薪部分會在下月一同補發。

行政院發言人徐國勇也表示，希望立法院盡速通過包含軍公教加薪3%在內的今年度中央政府總預算案，以便全國軍公教在2月農曆過年前可拿到加薪的部分，「讓全國軍公教好過年」。

徐國勇說，若立院臨時會通過總預算案，則軍公教加薪部分，可望在2月1日入帳。

為了處理今年度中央政府總預算案等重大議案，立法院將在本周五召開臨時會。主計長朱澤民今天受訪指出，有關軍公教加薪3%，基本上還是要等立法院三讀通過總預算案之後，才能發放，假使這個月順利通過，會在2月統一補發，不過，如果立院最終決定2月加薪政策才上路，也會尊重立院決議，就不會補發1月加薪的部分。

總預算案還未過關，軍公教1月薪水照領，但加薪3%的部分並未同時入帳。這裡頭的差別，主要是依預算法的規定，若總預算案未能如期完成審議，包括履行法定義務收支等計畫，得依已獲授權之原訂計畫或上年度執行數，覈實動支；但新興資本支出及新增計畫，須俟本年度預算完成審議程序後始得動支。其中，軍公教人事費屬於「法定義務支出」，不受影響；但加薪部分屬於「新增計畫」，須等立院通過。

朱澤民受訪表示，軍公教加薪政策，共編列新台幣180億元預算，其中122億元屬於中央部分，其餘則為補助財政狀況較差的地方政府。

行政院發言人徐國勇表示，希望立法院盡速通過包含軍公教加薪3%在內的今年度中央政府...
行政院發言人徐國勇表示，希望立法院盡速通過包含軍公教加薪3%在內的今年度中央政府總預算案，「讓全國軍公教好過年」。聯合報資料照／記者林河名攝影
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