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立院臨時會 擬增處理住都中心設置案

2018-01-02 19:00中央社 台北2日電

立法院議事處今天下班前未收到民進黨立委提請召開臨時會提案。不過，民進黨團總召柯建銘說，臨時會增加「國家住宅及都市更新中心設置條例草案」，將處理6案。

民進黨團打算召開臨時會，日前傳出將處理的包括一例一休再修正的勞基法部分條文修正草案、攸關稅改的所得稅法部分條文修正草案、農田水利會改制為公務機關的農田水利會組織通則部分條文修正草案、民國107年度中央政府總預算案、監察委員人事同意權案等5案外，柯建銘說，還將增加國家住宅及都市更新中心設置條例草案。

柯建銘告訴中央社記者，臨時會預計從5日開到31日。他說，臨時會增加國家住宅及都市更新中心設置條例草案，是因為內政部請託，世大運結束後，原世大運選手村部分要移撥給中央做為社會住宅，住都中心成立才能有人處理相關問題，因此這個案子有時間上的壓力，於是決定在這次臨時會中增加這個案子。

民進黨立法院黨團書記長何欣純說，民進黨團原本預定於今天送出提案，但因為作業不及，因此提案將於3日一早送達議事處，待議事處收到提案後，立法院長蘇嘉全將召集黨團協商談話會與臨時會相關事宜。

根據中華民國憲法第69條規定，立法院遇有總統咨請或立法委員1/4以上請求，得開臨時會。

民進黨立法院柯建銘

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