影╱蔡其昌至台中興大附農棒球隊贈鞋

2018-01-02 15:51 聯合報 記者 聯合報 記者 許家瑜 ╱即時報導



立法院副院長蔡其昌今天下午至台中興大附農棒球隊贈鞋鼓勵球員。蔡其昌說，有鑑於興大附農棒球隊的經費有限、球員裝備需要擴充更新，但球隊卻能在克難環境下屢創佳績，因此特邀鑽石運動用品集團協助，贊助棒球釘鞋53雙，價值約十多萬元。鑽石集團代表常立武、立委張廖萬堅都到場鼓勵球員，希望透過贈鞋活動，能引發各界對棒球運動的支持與重視，也藉此鼓勵興大附農球隊，期許成績能再創高峰。

同時也是興大校友總會理事長的蔡其昌表示，他是壘球委員會主委，棒壘一家親，台中市自許棒壘之都，應該全力來支持基層棒球。更希望社會企業可以投入基層棒球的工作，體育需要企業的資源，政府的協助，選手才能在無後顧之憂的環境下培訓，體育從基層做好扎根，未來才有機會在世界揚眉吐氣。

立委張廖萬堅表示，台中市從國小到高中，棒球球員很多，比較多的補助支出在教練費跟外出比賽的食宿費用，像球鞋這部份的耗損，多是球員要自己負擔。長期以來，不管是經費上的補助，場地經費的爭取協助，他都會全力以赴的支持。希望從國小國中高中到大學，在地培養起來的孩子，都可以安心地在台中市自己的家鄉打球。