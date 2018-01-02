蔡英文要獎勵為年輕人加薪企業 孫大千：恐是芭樂票

2018-01-02 10:32 聯合報 記者 聯合報 記者 程平 ╱即時報導



總統蔡英文。 聯合報系資料照 分享 facebook

總統蔡英文為解决低薪，鼓勵企業的薪資結構若有利於年輕人，可能包括给予津貼、或企業參與政府標案時，給予一些點數上的加權等等方式獎勵。

前國民黨立委孫大千在臉書貼文批評，蔡英文的方法恐怕又是虛晃一招的芭樂票。孫質疑，哪一家企業有可能去訂定一個以年齡來區分的薪資結構呢？這是否違反了憲法的平等原則？

孫並說，沒有法源依據，政府要如何針對特定企業，編列預算來發放津貼，或是在企業參與政府標案時有差別待遇呢？且低薪產業大多是中小企業及服務業。這些產業平常很少有機會去承包政府的標案，獎勵措施誘因不足，最後恐怕又是另一句口惠而實不至的政治漂亮話。

孫大千貼文如下：