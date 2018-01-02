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蔡英文要獎勵為年輕人加薪企業 孫大千：恐是芭樂票

2018-01-02 10:32聯合報 記者程平╱即時報導

總統蔡英文。 聯合報系資料照
總統蔡英文。 聯合報系資料照
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總統蔡英文為解决低薪，鼓勵企業的薪資結構若有利於年輕人，可能包括给予津貼、或企業參與政府標案時，給予一些點數上的加權等等方式獎勵。

前國民黨立委孫大千在臉書貼文批評，蔡英文的方法恐怕又是虛晃一招的芭樂票。孫質疑，哪一家企業有可能去訂定一個以年齡來區分的薪資結構呢？這是否違反了憲法的平等原則？

孫並說，沒有法源依據，政府要如何針對特定企業，編列預算來發放津貼，或是在企業參與政府標案時有差別待遇呢？且低薪產業大多是中小企業及服務業。這些產業平常很少有機會去承包政府的標案，獎勵措施誘因不足，最後恐怕又是另一句口惠而實不至的政治漂亮話。

孫大千貼文如下：

蔡英文總統提出的解決青年低薪的方法，恐怕只能在夢境中才有可能達成。這又是另一張虛晃一招的芭樂票！

首先，我還是要先肯定蔡英文總統願意將青年低薪的問題，當做優先課題來解決。過去的國民黨政權就是沒有通過這個考題而失去了政權，現今的執政黨也是在這個問題上毫無建樹，所以政權搖搖欲墜。

但是，蔡英文總統提出的解決方案仍然受限於老套的思考模式，和國民黨當年的策略如出一轍，總是以道德勸說和政策獎勵來「鼓勵」企業響應，卻不願意直接以法律形式「規範」企業落實。不由得讓人懷疑究竟是決心不足，還是誠意不夠？

蔡英文總統表示，「今年政府將致力解決低薪，若企業的薪資結構有利於年輕人，政府將參照國外作法，給予津貼、或是在企業未來參與政府標案時，會給予一些點數上的加權方式來獎勵。」這句話看起來很好看，聽起來很中聽，但是，實施起來完全不會有效果。

我想請蔡英文總統思考幾個問題？

第一，所謂的「薪資結構有利於年輕人」的標準要如何制定？年輕人的年齡範圍是多少？是20-30歲，還是20-35歲呢？同時，怎麼判斷是「對年輕人有利的」薪資結構？是起薪高嗎？還是加薪快？哪一家企業有可能去訂定一個以年齡來區分的薪資結構呢？這樣的行為是否違反了憲法的平等原則？

第二，在沒有法源依據的情況之下，政府要如何針對特定企業，編列預算來發放津貼，或是在企業參與政府標案時有差別待遇呢？這些做法是否違反了預算法及政府採購法？

第三，現今的低薪產業大多是中小企業及服務業。這些產業平常很少有機會去承包政府的標案。因此，蔡英文總統所釋出的獎勵措施實在是誘因不足。

在標準難定，法源缺乏，及誘因不足的情況下，蔡英文總統「以津貼或是政策獎勵為青年加薪的企業」的承諾，雖然立意良善，恐怕又是另一句口惠而實不至的政治漂亮話了。

蔡英文薪資低薪

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