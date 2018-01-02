蔡英文坦言改革會讓民調下滑 林濁水：真的？

2018-01-02 09:38 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



總統蔡英文日前與媒體年終茶敘。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

蔡英文總統日前在與媒體年終茶敘時感性表示，「改革也會經常要付出民調下滑的政治代價，這一點我早有心理準備。」前民進黨立委林濁水昨在臉書反問，「真的？」他說，當初各項改革民調支持度都非常高，所有的人都認為只要好好改革，就會站在民眾多數那邊，總統機會超好，「怎麼會獨獨總統一個人看法相反？」

台灣民意基金會日前發布最新民調，35.9%民眾贊同蔡總統領導國家的方式，46.6%不贊同。基金會董事長游盈隆直言，回顧2017年蔡英文總統聲望民調，全年平均35.5%，相較於第一年執政的平均值51.65%，「可看出蔡英文不再是一個受人民愛戴的總統」。

蔡總統日前說，從去年520就職以來，她對自己最重要的期許是，要做以前的總統不敢做的事，要推動以前政府不敢推動的改革。不過，她也坦言，知道改革經常會引發街頭的抗議，也常要付出民調下滑的政治代價。

林濁水表示，總統說改革要堅持下去，這很好。但她又說「要做以前總統不敢做的改革，早就知道改革要付出民調下滑的代價。」

「真的？」林濁水說，回到當初，那時各項改革民調支持度都非常高，所有的人都認為只要好好改革，就會站在民眾多數那邊，總統機會超好，怎麼會獨獨總統一個人看法相反？