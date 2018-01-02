傳接任外交部長？ 駐美代表高碩泰：毫無所悉

2018-01-02 04:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



日前傳出外交部長李大維可能調整職務，由駐美代表高碩泰接任，高碩泰1日回應，對此毫無所悉，並稱此事完全不是個議題。

外交部近期因二代晶片護照圖片誤植美國機場圖樣惹議，有媒體報導，多次遭點名撤換的李大維恐因此事調整職務，擬由高碩泰接任。

高碩泰1日出席大華府地區僑界舉辦的升旗典禮後受訪，被媒體問及此事時回應，這部分他毫無所悉，不曉得是假新聞還是假議題，但完全不是個議題（non-issue）。

美國華府榮光聯誼會、台灣同鄉聯誼會等僑團1日上午在馬里蘭州理查蒙哥馬利高中前廣場舉行元旦升旗典禮，氣溫約攝氏零下7度，仍有上百位僑界人士前往參與升旗典禮，民眾不時揮舞國旗、吶喊「中華民國萬歲」。

回顧2017年的台美關係，高碩泰致詞時說，有不少驚奇，也有很多挑戰，但台美關係在個層面與領域，都處於令人滿意的狀態；他補充，但是絕對還有精進空間，沒有最好只有更好。

展望今年的台美關係，高碩泰表示，希望達到「更升級版」的夥伴關係；他說，「我們一定可以達到一個讓中華民國與美國之間更緊密、更可預測、更升級版的一個夥伴關係」，同時中華民國也可在印太區域扮演維護和平、安定與繁榮的關鍵性角色。

高碩泰會後受訪指出，希望台美加強經貿方面的互動，提升交流的層級，能夠放寬互動的一些限制，台灣也希望與美方維持定期互動與交流。