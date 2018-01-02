我元首不能講日文？ 蔡英文「推特」拜年引爆台陸網戰

推特（Twitter）是一個用來關注、或被關注隨機人群的社交平台，也很常被政治人物用來表達看法、意見，美國總統川普更是眾所周知的愛用者。總統蔡英文自上任後也搭上風潮，她似乎希望用社群軟體力量，替國際處境艱困的台灣開啟另類「推特外交」，而回首這一年多來，蔡英文發了哪些推文呢？

總統蔡英文自上任後也搭上推特風潮，多次使用推特與網友互動。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統臉書及推文由幕僚群負責

據了解，總統臉書及推文，是由總統府發言人及文稿小組為主的幕僚群負責，偶爾蔡總統本人也會參與會議。無論是臉書或推特，其發文的考量，大略就是政治議題和活動兩大類，前者主要是就國內外重大議題發布想法、回應或是關切；後者則是總統行程中，值得被社會關注，或希望社會注意的。一般而言，總統府設有發言人，日常的議題回應就由發言人系統來處理，其餘的就會成為臉書或推特的發文題材。考量使用對象，臉書多半是針對國內，推特則多半對國外發聲。

川普小英互發推文 網友心驚

美國總統川普入主白宮以來，已在社群媒體推特上發了上百條推文，他的推文也常成為媒體焦點。 （路透） 分享 facebook

2016年11月，川普當選美國總統後，在推特二度談及自己與台灣總統蔡英文通話的事。 圖／擷自美國總統川普推特 分享 facebook

2016年12月底房產大亨川普（Donald Trump）跌破眾人眼鏡贏得美國總統大選，並在推特發文表示「台灣的總統今天打電話給我，道賀我贏得總統選舉。謝謝妳！」，成為台、美斷交以來，中華民國的總統首度與美國總統當選人有歷史性對話。不僅如此，川普一小時候又發第二篇有關台灣的推特文，「有趣的是，美國賣給台灣數十億軍事設備，而我卻不能接受一通恭賀電話」，似是在諷刺輿論對於川普與蔡英文對話，此舉很可能觸怒中國。

不過蔡英文未在第一時間發推特文回應，而是選在2017年1月20日川普宣誓就任美國第45任總統時，發文恭喜川普，「民主將台灣與美國緊密地連接在一起，期待深化台美的友誼與夥伴關係」。

英捷專案 小英參訪推特總部

去年總統蔡英文（左）出訪中美洲進行「英捷專案」，在回程過境舊金山時，拜訪推特總部。 （中央社） 分享 facebook

去年1月初，總統蔡英文展開九天八夜的「英捷專案」，率團出訪中美洲友邦，在回程過境美國舊金山的期間，小英總統選擇參訪知名社群網站推特公司的總部，並在訪後隨即透過自己的推特帳號發布了幾張參訪過程中拍攝的照片，發文感謝為她進行導覽的推特總顧問Vijaya Gadde以及其他工作人員。

這也是小英就任總統後，第一次發出的推文，她的推特帳號在此前已停用兩年。更有意思的是，這也是她首度在推文當中使用英文，顯示她透過推特想要訴求的對象，已經不限於台灣本地民眾，而像是試圖與推特廣大的國際用戶產生連結。華爾街日報（Wall Street Journal）分析，如同美國總統川普偏好用個人推特向外界表達自己的想法，小英總統的這則推文似乎也升高了在正式外交場合遭到孤立的台灣政府，未來從事所謂「推特外交」的可能性。

小英在推特用英日文拜年惹議

蔡英文總統（右）曾在推特上用英語與日語，向全世界的網友拜年。 圖／擷自總統蔡英文推特 分享 facebook

但不久後，緊接著的農曆春節，蔡英文首度用推特和民眾拜年，她先用英文祝賀「台灣人民一同祝福各位雞年飛黃騰達」，然後以日文寫下「日本的各位，衷心祝福每人都能有相當出色的一年」。不料推文面世後，引起許多大陸網民「翻牆」抨擊，批蔡英文「崇美媚日」。不過台灣網友對蔡的做法多半支持，反嗆中國網友們小題大作。

總統府發言人黃重諺表示，總統府是根據語言使用者的傾向來決定發文語種，推特的使用者中以英文最多，其次是日文，人數更占了三分之一。「四海一家，我們過年，當然也想給所有推特使用者祝福，這是件好事」。對於蔡英文代表台灣人向日本拜農曆年，日本網友覺得新鮮。在雅虎日本（Yahoo! Japan）的網站上，不少日本網友也祝福台灣總統與人民在2017都能順心如意，也稱台灣是「一直以來的盟友，期盼友誼長存」。

為參WHA大會 小英猛發推特文

總統蔡英文曾透過社群網站推特發文，指「不得」因任何理由排除台灣參加WHA，健康問題應該不分國界。 圖／擷自總統蔡英文推特 分享 facebook

世界衛生大會（WHA）去年5月間在瑞士的日內瓦舉行，但在報名截止前台灣卻遲遲未收到邀請函，為了獲得參加資格，總統蔡英文更發了10則推文，第5則時以英、日文向國際社會喊話。對於蔡英文在推特為台灣發聲，希望能參加WHA此舉，在PTT八卦版引起廣大回響，網友留言中支持與批評都有。

推文感謝日本支持我入TPP挨轟

去年6月間，總統蔡英文用日語在推特發文表示，感謝日本支持我國加入TPP。 圖／擷自總統蔡英文推特 分享 facebook

去年6月間，總統蔡英文用日語在推特發文表示，「台灣想要加入TPP一事，獲得日本官房長官菅義偉正面發言支持，讓台灣更加有信心此外，對於日方的支持，再次表達感謝」，並在推文的下方鏈入了日經新聞對菅義偉發言的相關報導，但此舉引起大陸網友公憤。

發文關心日北九州豪雨災情惹議

去年7月，日本九州地區受到連日豪雨侵襲成災。 （美聯社） 分享 facebook

去年7月，日本九州豪雨成災，蔡英文再度在推特以日文發文表達關心，「聽聞九州北部的災情，感到非常心痛」。除了向所有災民表達慰問，她也強調，日本是台灣重要的鄰國與朋友，希望災區盡快復原，台灣也願在必要時提供協助。推文發出後，有不少日本網友以簡單中文留言「謝謝！台灣也是日本的朋友」，也有日本網友以日文留言，表示收到來自台灣的問候，感到溫暖。不過，蔡發文的時間點恰巧是中國對日抗戰爆發的「七七事變」80週年，引起大批中國網友不滿。

宋楚瑜蹭照風波 小英推特解圍

去年11月間，總統蔡英文透過推特貼文提到，宋楚瑜順利在亞太經濟合作會議（APEC）與世界領袖進行多場會晤；貼文還首度曝光宋楚瑜與川普在私下的互動照片。 圖／摘自總統蔡英文推特 分享 facebook

去年11月間，總統蔡英文派APEC領袖代表宋楚瑜赴越南參加APEC會議，會中宋楚瑜及女兒宋鎮邁曾和美國川普合照，卻被中國網友嘲諷是「趁亂蹭照」。意外的是，總統蔡英文特地在推特貼出宋楚瑜與美國總統川普、國務卿提勒森及新加坡總理李顯龍私下的合照，似乎要反駁「蹭照」說。蔡英文推特表示，我方APEC代表宋楚瑜與各國領袖成功達成多項結論，並分享台灣新南向政策努力，且願意在國際社會扮演更積極的角色。