金門同時掛出紅星旗與國旗 黃安：離統一更近了

2018-01-01 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



旅陸歌手黃安今天在微博上貼出照片，金門的模範街同時掛起五星旗與國旗，他說，太棒了，他為金門點贊。

黃安說， 金門，距離廈門僅幾公里，過去是最前線，他也曾在那兒當過兵。今天，金門模範街同時掛起了五星紅旗、青天白日滿地紅旗，象徵著「兩岸一家親」，一片喜洋洋的氣氛，笑容掛在人人臉上。去那兒的遊客都表示感覺很贊哦！