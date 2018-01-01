親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
元旦升旗新希望
全台空汙嚴重化
瘋跨年．迎新年
新護照圖片誤植
藍綠各黨拚2018
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

企業為青年加薪 總統：會以政策獎勵

2018-01-01 16:42中央社 台北1日電

蔡英文總統。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
蔡英文總統。 聯合報系資料照片／記者王騰毅攝影
分享
總統蔡英文今天說，多年來22K的低薪現象，讓年輕人覺得「有沒有就業都一樣」，也影響他們積極投入就業市場的態度；今年政府將致力解決低薪，若企業的薪資結構有利於年輕人，可能參照國外作法，包括給予津貼、或企業參與政府標案時，給予一些點數上的加權等等方式獎勵。

總統也說，目前台灣經濟持續成長，出口也增加，而明年成長幅度或許還有一些變數，但政府會致力於維持緩步成長，同時趁機增加內需，比如政府在長照政策上調高薪水、增加人力，就能同步帶動民間人力需求。

蔡總統在回應中央社詢問時，再度談到青年低薪問題，身兼黨主席的蔡英文說，她日前已經要求民進黨中央、智庫審酌當前國內外整體經濟發展趨勢，研擬包括解決青年及弱勢問題等對策、論述。蔡英文說，青年低薪的現象，是當前許多國家的共同問題，也是台灣社會很重要的議題。

蔡總統表示，舉例來說，一個年輕人如果月入22K，假設父母又不在台北，每個月扣掉1萬元房租，剩下的錢能做什麼運用？就算能住在家裡，這樣的薪水也很難買房，他也就失去離家單飛的機會，久而久之會讓他認為，有沒有這份工作，對他的生活沒有什麼影響。

總統說，她相信現在很多人家裡都有一個打不定主意要做什麼的小孩，因為2、3萬的月薪，讓年輕人覺得「做什麼都一樣」而對未來感到焦慮；如果薪水夠好，即便工作再有挑戰性，他們也願意做。

至於如何解決這個問題，總統說，這與產業結構有關，還是要促成產業轉型，同時獎勵願意為年輕人加薪的企業，如果企業願意提高加薪的幅度，政府也會提供相應的支持。總統說，政府也希望趁著經濟持續成長的時候，能將人力導入長照等需求大的行業，並且為這些從業者加薪，她期待這樣能帶動民間企業的人力需求。

長期來看，蔡總統認為，教育也是很重要的環節。她表示，學生早點進入社會比較好，最好大三大四就能和社會接軌，而且不是做一般的臨時工作，因為這類工作不容易學到專業技能，比較好的模式應該是學校教育與職業間有足夠彈性，年輕人就學後出來工作，然後有機會再回去唸書；未來希望教育體制就提供這樣的彈性。

薪水蔡英文長照

相關新聞

黃安：蔡英文新年快樂嗎？憔悴面容說明一切！

2018-01-01 20:38

金門同時掛出紅星旗與國旗 黃安：離統一更近了

2018-01-01 20:50

【重磅快評】共機繞台拖累小英？ 民調如霧霾讓人「茫」

2018-01-01 14:43

訴願不必奔波了 內政部可用視訊

2018-01-01 13:21

影／「人民生活最重要」 馬英九嘆六合夜市不如當年

2018-01-01 13:01

【即時短評】走不出霧霾 如何幸福共好

2018-01-01 12:07

影／2018「明顯進步」 吳敦義要國民黨挑起來

2018-01-01 11:26

對賴清德新年期許 在野立委盼撤回修惡勞基法

2018-01-01 11:26

新年內閣期許 綠委：多做好事少出包

2018-01-01 11:08

請幕僚吃摩斯漢堡 假總統也來這招

2018-01-01 08:46

2018願望 柯P：讓台北成為光榮城市

2018-01-01 00:29

元旦府前升旗 勞團前往抗議

2017-12-31 23:46

2017最後一天 柯P臉書直播說願望

2017-12-31 23:15

總統府前潑漆抗議 大觀自救會4人被帶回派出所

2017-12-31 20:06

大觀自救會府前快閃潑漆 要求政府停止迫遷案

2017-12-31 19:43

大觀自救會 總統府前潑漆抗議

2017-12-31 19:16

馬英九籲核四啟封被打臉 核四員工：能否公投決定？

2017-12-31 18:06
看更多

熱門文章

馬英九在高雄跨年 逛六合夜市2個多小時

2018-01-01 00:59

單身歧視！ 勞保遺屬年金被充公

2018-01-01 00:08

元旦首決策「補丁護照」 民眾出國持用可能遭刁難？

2018-01-01 14:40

跨年晚會「交通浩劫」 周邊居民：實在受夠了

2018-01-01 07:51

影／「人民生活最重要」 馬英九嘆六合夜市不如當年

2018-01-01 13:01

馬英九元旦高雄升旗 許願「風調雨順颱風小」

2018-01-01 10:13

台中跨年有情侶求婚 女主角酷似林青霞說願意

2018-01-01 00:07

蔡英文元旦不說話 kuso版元旦文告全文看這

2018-01-01 08:17

跨完年又升旗健走 柯文哲大嘆：錢好難賺

2018-01-01 10:10

神回顧／果然功德無量！年度「台灣幹話王」冠軍是他

2018-01-01 15:29

高雄夢時代72萬人跨年 激情過後留下大堆垃圾

2018-01-01 02:00

黃安：蔡英文新年快樂嗎？憔悴面容說明一切！

2018-01-01 20:38

桃園市10歲童抽走彰縣跨年最大獎轎車

2018-01-01 01:10

金門同時掛出紅星旗與國旗 黃安：離統一更近了

2018-01-01 20:50

護照誤植頁蓋過解決 李正皓：貼紙成蔡政府認證遮羞布

2018-01-01 14:05

圖輯／史上最長101煙火 「幸福共好」迎接2018

2018-01-01 00:58

元旦升旗分藍綠 民進黨在宜蘭執政從未舉辦升旗禮

2018-01-01 16:34

羅智強：台北市長選定了 成功不在這屆

2018-01-01 13:31

【重磅快評】共機繞台拖累小英？ 民調如霧霾讓人「茫」

2018-01-01 14:43

臉書按讚未破百萬 羅智強不選北市長

2018-01-01 10:56

請幕僚吃摩斯漢堡 假總統也來這招

2018-01-01 08:46

「求東風吹跑空汙」 李應元：少放煙火別烤肉

2018-01-01 00:13

全國唯一 台中跨年下雪了！

2018-01-01 00:54

中台灣最High跨年煙火 11分11秒看到眼睛痠

2018-01-01 00:56

影／桃園龍潭民間發起元旦升旗典禮 近5千人響應

2018-01-01 11:10

新北元旦升旗 朱立倫：重大建設今年都要完成

2018-01-01 09:41

護照誤植頁加防偽貼紙 免銷毀

2018-01-01 00:03

跨年交通浩劫 警察：主辦單位不能老是丟爛攤子

2018-01-01 07:55

F16戰機七星潭迎曙光 民眾大呼國軍好帥！

2018-01-01 09:06

桃園跨年不放煙火 鄭兆村擲標槍民眾照樣嗨翻

2018-01-01 01:04

基隆元旦升旗 想選巿長的都到了

2018-01-01 09:30

總統：目標幸福共好 帶頭建設提高所得

2018-01-01 12:57

影／元旦升旗別苗頭！ 年底誰主政嘉市 選將攏底嘉

2018-01-01 10:54

國民黨升旗跳健康操 吳敦義跟郝龍斌在講悄悄話

2018-01-01 08:24

台南新營元旦升旗自備旗桿 民眾看了「感動」

2018-01-01 08:14

101煙火霧濛濛中綻放 喜迎2018

2018-01-01 00:13

懲罰單身？ 勞團：勞保年金本就是勞工的錢

2018-01-01 01:00

元旦升旗 苗栗縣長：促參引進急重症醫院進駐

2018-01-01 08:38

竹市元旦升旗 林智堅與市民相約「2018，一定幸福」

2018-01-01 09:22

元旦升旗／沒有總統文告 沒有在野黨領袖

2018-01-01 13:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top