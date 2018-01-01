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【重磅快評】共機繞台拖累小英？ 民調如霧霾讓人「茫」

2018-01-01 14:43聯合報 主筆室

藉由燦爛的煙火，台灣人民無不希望告別2017的「茫」，共同迎向2018的亮麗晨光。但希望歸希望，無論人民或領導者總得做些改變，否則又如何「幸福共好」？

圖為蔡英文總統出席2018年元旦升旗典禮。記者楊萬雲／攝影
圖為蔡英文總統出席2018年元旦升旗典禮。記者楊萬雲／攝影
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要改變，首要之務就是看對問題，才能對症下藥。但看台灣民意基金會昨天發布民調，董事長游盈隆表示，總統蔡英文聲望連續3個月下降，認為與民眾不滿蔡總統對中共軍機繞台事件的處理方式有關。如果被歸類為偏向執政陣營的民調竟是如此片面解讀，誠不知執政者如何在迷霧中看清問題、認清方向。

根據該民調，在總統蔡英文聲望方面，有35.9%贊同蔡總統領導國家的方式，46.6%不贊同；對中共軍機繞台，20.1%的民眾可接受，高達73.2%不能接受；且有61.3%不滿意蔡總統對此事的處理方式，27.1%滿意。

游盈隆將兩者緊密連結、歸咎於中共軍機繞台，被許多網友戲稱為「是來拚年度幹話王的嗎」？主要原因就在於如此的民調設計與解讀既片面又跳躍。試問，若是日本、菲律賓軍機頻頻出入台灣航空識別區且被媒體廣泛報導，類似帶有軍事挑釁意味的動作，請問又有多少台灣民眾能接受？

六成多台灣民眾不滿意蔡總統的處理方式，以台灣社會在蔡英文主政近兩年後愈形對立分裂的情況，相信背後必然有兩種對立因素：或不滿於蔡英文未能「維持現狀」依循既有的九二共識維持台海平靜，或認為蔡英文未能硬起來反制。但游盈隆係以民進黨支持者中有將近5成8不滿意蔡處理此事，作為指涉蔡聲望又下降的主因，莫非是希望蔡以軍事或宣布獨立反制？

總統聲望滑落，絕不可能只有一個原因，例如獵雷艦案慶富高層入府疑雲迄今未解，空汙快把大家毒死了還推給對岸、未能真誠面對能源問題，勞基法一修再修反給雇主更大「彈性」，宣言轉型正義卻更像政治追殺．．．種種政經因素，不都是這兩三個月持續讓人民深惡痛絕的事？

甚且，觀察國際政治發展即知，外部因素往往是政治人物扭轉施政不力的最大助力，甚至還有不少人不惜製造外部因素以鞏固民意支持度。依此邏輯，中共軍機繞台不是應該會對蔡加分？如今竟反成拖累她民調的主因，既敢提出如此讓人跌破眼鏡的解讀，難道不該給個合理解釋？

過去一年，台灣人民已受夠了空汙霧霾的茫、受夠了經濟空轉的茫、受夠了領導者動輒髮夾彎毫無治國方向的茫，如今竟連理應作為政治霧海明燈的民調都讓人民愈看愈茫，又怎不讓人民心慌？

蔡英文中共

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