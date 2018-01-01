訴願不必奔波了 內政部可用視訊

2018-01-01 13:21 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 徐偉真 ╱台北報導



內政部近日力推線上作業，盼省去民眾舟車勞頓辛苦，今起要向內政部以口頭陳述意見的訴願案件當事人，將可用視訊方式陳述，不必再親自跑到內政部；內政部訴願審議委員會專門委員翁瑞鴻說，過去曾有澎湖白沙鄉公所的人，為了地方制度法訴願，專門從白沙鄉到台北陳述，未來可透過視訊後，希望民眾能「多用網路，少用馬路」，提升訴願的便利性。

要向內政部口頭陳述意見的訴願案件當事人，將可用視訊方式陳述。圖為松菸護樹志工團等公民團體提出訴願。 圖╱聯合報系資料照 分享 facebook

翁瑞鴻表示，根據近三年統計數據，去年以陳述方式表達訴願共28件，2015年39件、2014年26件，總共93件，其中有53件的當事人位於雙北以外的縣市，有民眾因為違反公寓大廈管理條例事件，從花蓮縣吉安鄉到台北陳述，也有人因為要申請認定現有巷道，從屏東坐車北上，陳述完後又趕回屏東。

翁瑞鴻表示，訴願的當事人往往希望能夠當場表示自己的意見，但過去在科技設備無法配合的情況下，當事人必須親自到內政部所在的中央聯合辦公大樓，造成很多人的不便，因此內政部配合行政院訂定的「訴願視訊陳述意見服務網作業程序」，開放訴願案件當事人申請以視訊方式陳述意見，讓當事人不必再奔波往返。

翁瑞鴻說，若當事人居住、居所、事務所或營業所不在台北市，可以提出書面申請，或是到訴願審議委員會下載申請書，內政部受理後就會開始辦理相關作業，當事人可到所在地的縣市政府，或到行政院各處的聯合服務中心，在約定好的時間到場，就能以視訊方式陳述。

根據內政部網站資訊，去年內政部收受訴願案件1405件及再審案件7件，加上前年度未結案294件，應辦案件共1706件，2015年也收受1980件及再審案件24件，2014年收受案件更高達2553件，再審案件22件，合計2575件；翁瑞鴻說，每年收受案件類型中，幾乎都以營建類為最多，其次是地政類，第三名是消防類，營建類在2014和2015年均破千案，都超過新收案件量的一半。