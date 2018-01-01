馬英九元旦高雄升旗 許願「風調雨順颱風小」

2018-01-01 10:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡孟妤 ╱即時報導



前總統馬英九今天在高雄參加國民黨元旦升旗活動，身穿青天白日紅國旗上衣，搭配國旗圍巾，帶領民眾全程唱完國歌、國旗歌，並許願「風調雨順颱風小，國泰民安出口多」，希望今年出口增加，颱風則帶來雨水就好、不要太大。

馬英九昨到高雄六合夜市逛街，度過跨年夜，今天元旦也留在高雄，一早到左營參加國民黨立委黃昭順舉辦的「金犬迎新活動升旗逗陣走」活動，與藍營民代和3000多名支持者，一起升旗和健走。因為空汙的關係，黃昭順發送口罩給民眾，不少民眾戴上口罩參加升旗。

馬英九致詞表示，他當兵時就在左營，當時就養成每早晨跑的習慣，今天一早5點20分前往左營吃早餐，碰到很多老朋友，讓他想到唐朝詩人賀知章的「回鄉偶書」：「少小離家老大回，鄉音無改鬢毛摧，兒童相見不相識，笑問客從何處來。」

馬英九說，健走對膝蓋撞擊少，是維持健康的好運動，他提醒民眾「抬頭挺胸收小腹，雙手微握放腰部，不快不慢保速度」，還要求民眾覆頌一遍，並開玩笑說：「不能跑比我快，否則是超速；也不能比我慢，否則就是妨礙交通。」

他並表示，在他當總統前，國人從事規律運動的人口約20%左右，到他卸任時，已增加到33%；體力就是國力，強國必先強身，他希望大家一起養成運動習慣。

最後馬英九許下2個願望，第一是「風調雨順颱風小」，他笑說，大家或許會問為什麼還有颱風？因為沒有颱風就沒有雨水，颱風還是很重要，但是不要太大。第二是「國泰民安出口多」，因為台灣經濟大部分要靠外貿帶動。