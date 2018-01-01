親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
元旦升旗新希望
全台空汙嚴重化
瘋跨年．迎新年
勞保歧視單身？
藍綠各黨拚2018
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

馬英九元旦高雄升旗 國旗穿搭許下2個願望

北韓稱將大量生產核武 金正恩：核按鈕一直在我桌上

臨時會拚水利會勞基法 朝野恐爆衝突

2018-01-01 09:31中央社 台北1日電

民進黨立法院黨團2日將提案召開臨時會，預計5日起一路開到月底，處理勞基法與農田水利會等深水區議案，國民黨團已揚言「文攻武鬥」，可能占領主席台杯葛，朝野衝突一觸即發。

行政院長賴清德日前與民進黨籍立法委員便當會敲定，由黨團提案要求召開臨時會處理勞動基準法部分條文修正草案、107度中央政府總預算案、涉及稅改方案的所得稅法部分條文修正草案、補提名監察委員人事同意權案及農田水利會組織通則部分條文修正草案。

民進黨團幹事長劉櫂豪表示，臨時會一次開到月底，2日提案要求開臨時會，要求立法院長蘇嘉全盡速召開朝野協商，預定5日上午開全院委員談話會，下午開院會處理5案順序，勞基法修正草案直接進入朝野對決深水區，至於其他4案排案順序，涉及朝野議事攻防，列最高機密，民進黨團將開黨團會議確定。

5大議案中，以勞基法與農田水利會組織通則修正草案最牽動立法院內、外敏感神經，甚至可能引發朝野衝突。

勞基法部分條文修正草案部分，中國國民黨團首席副書記長李彥秀告訴中央社記者，鬆綁七休一、縮短輪班間隔，攸關勞工身心健康，是「過勞條款」，黨團堅持反對；國民黨團揚言，考慮占領主席台杯葛。

不只場內緊繃，發起勞工大遊行的勞工團體之一的團結工聯秘書長黃育德說，只要勞基法修法草案被排入議程，一定動員工會抗議，也不排除發動突襲抗議，表達勞團不願修法心聲。

另一項高度爭議案為農田水利會組織通則修正草案，修法內容主要是將農田水利會改制為公務機關，會長及各級專任職員準用公務人員行政中立法，應嚴守行政中立；會長及會務委員將自修正條文施行日起停止選舉，改由政府指派。

不過，農田水利會掌有灌溉水源分配、龐大資產，選舉時更能掌握會長及職員，成為藍綠必爭之地。國民黨主席吳敦義曾在國民黨中央常務委員會向國民黨團下達「有夜宿議場杯葛準備」軍令力擋。

國民黨團書記長林為洲說，黨團已有準備，但目前不方便說，只能說「文攻武鬥」都會有，而國民黨團也會提出真正能改革農田水利會的修法版本。

面對山雨欲來風滿樓的緊張態勢，民進黨團書記長何欣純說，已有心理準備，預料國民黨團會杯葛，但杯葛到什麼程度，黨團已備妥各項劇本，因應與提防各種狀況。

至於其他3案爭議性雖不若前兩案那麼高度對立，但要在臨時會通過預期仍有波折，以107年度中央政府總預算案為例，最直接影響軍公教人員能否調薪3%，引起外界關注。

民進黨團總召集人柯建銘說，總預算案如果未通過，初步調查相關新興計畫新台幣610億元將不得辦理，其中包括軍公教人員待遇調升3%政策估計約180億元，及創新產業、能源轉型、毒品防制、警察換制服、國防武器採購、高教轉型及食品安全管理等重要施政計畫將無法如期推動。

林為洲說，國民黨團對總預算案，一定善盡在野黨責任，嚴格監督、該刪就刪、該凍就凍，預算案到最後還是會通過，黨團不會動軍公教加薪部分。

至於民眾關心的稅改案，除行政院版本，各黨團及個別立法委員提出超過50個稅改版本，從調整扣除額到股利所得等，修法難度在於整合各方意見。

行政院版草案中，調高3大扣除額，標準扣除額由9萬元提高為11萬元，薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額額度則各調高5.2萬元，減稅利益255億元由超過542萬綜所稅申報戶共享。

監委人事同意權部分，依過去立法院慣例，可能就要一週時間處理，更壓縮臨時會處理其他議案空間，且監委被提名人陳師孟、楊芳玲等曾被國民黨團點名要嚴審，增添審查變數。

國民黨農田水利會民進黨

相關新聞

影／2018〞明顯進步〞 吳敦義要國黨跳起來

2018-01-01 11:26

對賴清德新年期許 在野立委盼撤回修惡勞基法

2018-01-01 11:26

新年內閣期許 綠委：多做好事少出包

2018-01-01 11:08

請幕僚吃摩斯漢堡 假總統也來這招

2018-01-01 08:46

2018願望 柯P：讓台北成為光榮城市

2018-01-01 00:29

元旦府前升旗 勞團前往抗議

2017-12-31 23:46

2017最後一天 柯P臉書直播說願望

2017-12-31 23:15

總統府前潑漆抗議 大觀自救會4人被帶回派出所

2017-12-31 20:06

大觀自救會府前快閃潑漆 要求政府停止迫遷案

2017-12-31 19:43

大觀自救會 總統府前潑漆抗議

2017-12-31 19:16

馬英九籲核四啟封被打臉 核四員工：能否公投決定？

2017-12-31 18:06

府推出年終影片回顧 總統盼2018幸福共好

2017-12-31 16:30

王丹看統一：即使中國民主化 台年輕人也不願被統一

2017-12-31 15:55

蔡總統民調下跌 游盈隆：因中共軍機繞台

2017-12-31 14:28

最新民調 柯文哲人氣超越蔡英文、賴清德

2017-12-31 13:17

警力不足 銓敘部：缺額5300人

2017-12-31 12:37

立法院：將再向北市府提換地計畫

2017-12-31 11:06

蔡英文今年支持度僅3成 不再是人民愛戴的總統

2017-12-31 10:14

李登輝怒罵「你們欺負我這台灣人總統」 竟是為了他

2017-12-31 09:18
看更多

熱門文章

誤植護照不用銷毀了 外交部宣布加貼防偽貼紙

2017-12-31 20:36

慘！這個部隊「太操」 加給發兩年還是募不到人

2017-12-31 13:08

馬英九籲核四啟封被打臉 核四員工：能否公投決定？

2017-12-31 18:06

馬英九在高雄跨年 逛六合夜市2個多小時

2018-01-01 00:59

蔡總統民調下跌 游盈隆：因中共軍機繞台

2017-12-31 14:28

王丹看統一：即使中國民主化 台年輕人也不願被統一

2017-12-31 15:55

桃園跨年晚會估10萬人潮 民眾最好能搭接駁車

2017-12-31 12:57

跨年晚會「交通浩劫」 周邊居民：實在受夠了

2018-01-01 07:51

太可怕！ 全台空氣品質目前一片紅通通

2017-12-31 18:59

台北101跨年煙火搶先曝光 帶你回味世大運經典時刻

2017-12-31 17:43

台中跨年有情侶求婚 女主角酷似林青霞說願意

2018-01-01 00:07

大觀自救會府前快閃潑漆 要求政府停止迫遷案

2017-12-31 19:43

環保署長李應元：霾害當作新年禮物 很遺憾

2017-12-31 16:32

蔡英文元旦不說話 kuso版元旦文告全文看這

2018-01-01 08:17

桃園市10歲童抽走彰縣跨年最大獎轎車

2018-01-01 01:10

圖輯／史上最長101煙火 「幸福共好」迎接2018

2018-01-01 00:58

單身歧視！ 勞保遺屬年金被充公

2018-01-01 00:08

101煙火美景全攻略 跟著達人來這卡位就對了

2017-12-31 16:29

迎2018倒數計時 高雄夢時代跨年彩排破萬人圍觀

2017-12-31 16:56

高雄夢時代72萬人跨年 激情過後留下大堆垃圾

2018-01-01 02:00

看過來！101跨年煙火3大看點 重現世大運奪金創舉

2017-12-31 16:35

大降門檻！緩刑、拘役都可當憲兵 挨轟「濫芋充數」

2017-12-31 13:04

台南跨年晚會7點登場！滅火器開場、瑤瑤陪粉絲跨年

2017-12-31 14:12

菲律賓國名怎麼寫 外交小尖兵比賽爆爭議

2017-12-31 12:44

勞基法修法 民進黨多處黨部大門今紛被貼符惡整

2017-12-31 14:12

搶跨年商機 超商拆門迎客外還賣這些東西

2017-12-31 11:46

行政院強調6成民眾支持修法 勞團諷：假民調！

2017-12-31 12:49

全國唯一 台中跨年下雪了！

2018-01-01 00:54

馬英九元旦高雄升旗 許願「風調雨順颱風小」

2018-01-01 10:13

天空灰濛濛101煙火有看頭嗎？發言人：煙火很亮 別擔心

2017-12-31 17:10

請幕僚吃摩斯漢堡 假總統也來這招

2018-01-01 08:46

最新民調 柯文哲人氣超越蔡英文、賴清德

2017-12-31 13:17

民進黨台南市黨部被貼符 門口監視器故障未拍到畫面

2017-12-31 16:30

「求東風吹跑空汙」 李應元：少放煙火別烤肉

2018-01-01 00:13

全國獨嘉三日跨年祭 澎恰恰許效舜主持

2017-12-31 13:35

桃園跨年不放煙火 鄭兆村擲標槍民眾照樣嗨翻

2018-01-01 01:04

國民黨升旗跳健康操 吳敦義跟郝龍斌在講悄悄話

2018-01-01 08:24

新北烏來跨年晚會 朱立倫宣布烏來重新出發

2017-12-31 22:53

101煙火霧濛濛中綻放 喜迎2018

2018-01-01 00:13

跨年交通浩劫 警察：主辦單位不能老是丟爛攤子

2018-01-01 07:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top