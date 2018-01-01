臨時會拚水利會勞基法 朝野恐爆衝突

2018-01-01 09:31 中央社 台北1日電



民進黨立法院黨團2日將提案召開臨時會，預計5日起一路開到月底，處理勞基法與農田水利會等深水區議案，國民黨團已揚言「文攻武鬥」，可能占領主席台杯葛，朝野衝突一觸即發。

行政院長賴清德日前與民進黨籍立法委員便當會敲定，由黨團提案要求召開臨時會處理勞動基準法部分條文修正草案、107度中央政府總預算案、涉及稅改方案的所得稅法部分條文修正草案、補提名監察委員人事同意權案及農田水利會組織通則部分條文修正草案。

民進黨團幹事長劉櫂豪表示，臨時會一次開到月底，2日提案要求開臨時會，要求立法院長蘇嘉全盡速召開朝野協商，預定5日上午開全院委員談話會，下午開院會處理5案順序，勞基法修正草案直接進入朝野對決深水區，至於其他4案排案順序，涉及朝野議事攻防，列最高機密，民進黨團將開黨團會議確定。

5大議案中，以勞基法與農田水利會組織通則修正草案最牽動立法院內、外敏感神經，甚至可能引發朝野衝突。

勞基法部分條文修正草案部分，中國國民黨團首席副書記長李彥秀告訴中央社記者，鬆綁七休一、縮短輪班間隔，攸關勞工身心健康，是「過勞條款」，黨團堅持反對；國民黨團揚言，考慮占領主席台杯葛。

不只場內緊繃，發起勞工大遊行的勞工團體之一的團結工聯秘書長黃育德說，只要勞基法修法草案被排入議程，一定動員工會抗議，也不排除發動突襲抗議，表達勞團不願修法心聲。

另一項高度爭議案為農田水利會組織通則修正草案，修法內容主要是將農田水利會改制為公務機關，會長及各級專任職員準用公務人員行政中立法，應嚴守行政中立；會長及會務委員將自修正條文施行日起停止選舉，改由政府指派。

不過，農田水利會掌有灌溉水源分配、龐大資產，選舉時更能掌握會長及職員，成為藍綠必爭之地。國民黨主席吳敦義曾在國民黨中央常務委員會向國民黨團下達「有夜宿議場杯葛準備」軍令力擋。

國民黨團書記長林為洲說，黨團已有準備，但目前不方便說，只能說「文攻武鬥」都會有，而國民黨團也會提出真正能改革農田水利會的修法版本。

面對山雨欲來風滿樓的緊張態勢，民進黨團書記長何欣純說，已有心理準備，預料國民黨團會杯葛，但杯葛到什麼程度，黨團已備妥各項劇本，因應與提防各種狀況。

至於其他3案爭議性雖不若前兩案那麼高度對立，但要在臨時會通過預期仍有波折，以107年度中央政府總預算案為例，最直接影響軍公教人員能否調薪3%，引起外界關注。

民進黨團總召集人柯建銘說，總預算案如果未通過，初步調查相關新興計畫新台幣610億元將不得辦理，其中包括軍公教人員待遇調升3%政策估計約180億元，及創新產業、能源轉型、毒品防制、警察換制服、國防武器採購、高教轉型及食品安全管理等重要施政計畫將無法如期推動。

林為洲說，國民黨團對總預算案，一定善盡在野黨責任，嚴格監督、該刪就刪、該凍就凍，預算案到最後還是會通過，黨團不會動軍公教加薪部分。

至於民眾關心的稅改案，除行政院版本，各黨團及個別立法委員提出超過50個稅改版本，從調整扣除額到股利所得等，修法難度在於整合各方意見。

行政院版草案中，調高3大扣除額，標準扣除額由9萬元提高為11萬元，薪資所得特別扣除額及身心障礙特別扣除額額度則各調高5.2萬元，減稅利益255億元由超過542萬綜所稅申報戶共享。

監委人事同意權部分，依過去立法院慣例，可能就要一週時間處理，更壓縮臨時會處理其他議案空間，且監委被提名人陳師孟、楊芳玲等曾被國民黨團點名要嚴審，增添審查變數。