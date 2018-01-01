請幕僚吃摩斯漢堡 假總統也來這招

2018-01-01 08:46 聯合報 記者 聯合報 記者 陳熙文 ╱即時報導



總統蔡英文日前於年終談話時表示，明年給行政團隊一個最重要的任務，就是要全力以赴改善年輕人低薪問題，並提出5個終結低薪的方案。蔡英文也主動在臉書上貼文，指出她請幕僚早餐吃摩斯漢堡，因為摩斯元旦開始要幫員工加薪，可以去支持一下。