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請幕僚吃摩斯漢堡 假總統也來這招

2018-01-01 08:46聯合報 記者陳熙文╱即時報導

總統蔡英文日前於年終談話時表示，明年給行政團隊一個最重要的任務，就是要全力以赴改善年輕人低薪問題，並提出5個終結低薪的方案。蔡英文也主動在臉書上貼文，指出她請幕僚早餐吃摩斯漢堡，因為摩斯元旦開始要幫員工加薪，可以去支持一下。

今天清晨舉行「中華民國107年元旦總統府升旗音樂會」，有抗議團體在場外表演行動劇，抗議勞基法修惡，其中也有抗議民眾戴面具扮成蔡英文，諷刺蔡英文沒有兌現選前對勞工所做的承諾，並在抗議結束後至摩斯漢堡kuso總統請幕僚吃摩斯漢堡。

抗議民眾戴面具扮成蔡英文，諷刺蔡英文沒有兌現選前對勞工所做的承諾，並在抗議結束後...
抗議民眾戴面具扮成蔡英文，諷刺蔡英文沒有兌現選前對勞工所做的承諾，並在抗議結束後至摩斯漢堡kuso總統請幕僚吃摩斯漢堡。記者陳熙文／攝影
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抗議民眾戴面具扮成蔡英文，諷刺蔡英文沒有兌現選前對勞工所做的承諾，並在抗議結束後...
抗議民眾戴面具扮成蔡英文，諷刺蔡英文沒有兌現選前對勞工所做的承諾，並在抗議結束後至摩斯漢堡kuso總統請幕僚吃摩斯漢堡。記者陳熙文／攝影
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蔡英文摩斯漢堡音樂會

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