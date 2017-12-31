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總統府前潑漆抗議 大觀自救會4人被帶回派出所

2017-12-31 20:06聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

台北市晚間18時23分，凱達格蘭大道、重慶南路口的總統府正大門前，大觀自救會聚集陳情抗議，現場遭自救會成員潑灑油漆。

轄區中正一警分局立即將4名涉嫌潑漆人士帶回仁愛路派出所製作筆錄，約近10名抗議群眾在派出所外面聲援。

總統府前在跨年夜被潑漆抗議，警方帶回涉嫌潑漆人士，群眾在派出所外聲援。記者廖炳棋...
總統府前在跨年夜被潑漆抗議，警方帶回涉嫌潑漆人士，群眾在派出所外聲援。記者廖炳棋/攝影
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總統府前在跨年夜被潑漆抗議，警方出動警力在現場維安。記者廖炳棋/攝影
總統府前在跨年夜被潑漆抗議，警方出動警力在現場維安。記者廖炳棋/攝影
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總統府前在跨年夜被潑漆抗議，圖為被潑到漆的警員。記者廖炳棋/翻攝
總統府前在跨年夜被潑漆抗議，圖為被潑到漆的警員。記者廖炳棋/翻攝
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自救會總統府潑漆
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