馬英九籲核四啟封被打臉 核四員工：能否公投決定？

2017-12-31 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



「封存是為啟封做準備」，核四廠前廠長王伯輝一直認為這個廠這麼重要，人家不可能把它放棄掉，沒想到轉眼3年封存今天到期，卻盼不到啟封，感慨萬千。第一批到核四的先鋒余式農也說，守著核四廠不走的同仁都在等待曙光的到來，啟封與否是不是也能交給公投決定？

前總統馬英九日前在中華民國核能學會會員大會致詞，呼籲陸續到期的核一、二、三廠應全部延役，封存的核四廠要盡快啟動，但當晚經濟部回應，「非核家園」已經是全民共識，目前不會有核四廠重新啟動的計畫。

民國100年，核四試運轉時廠區人聲鼎沸，人數最多有5千人進出，如今剩下400人，核四廠附近店家生意蕭條。

核四廠規劃訓練課課長余式農說，30年前，要是被問在台電那個部門，他會大聲說在核能部，那時核一、二、三廠接連蓋起來，核能部是很多人嚮往的單位。民國89年，他自願調到核四廠，已付出近20年的青春，現在再被問起在那工作，居然只敢說台電，「核四」兩字往肚裡吞。

封存後核四人力逐年遞減，明年再減到250人，最終目標180人，他們每天要做資產維護、保養、完成上千次測試，文件紀錄，抄表，把設備保持在隨時可以啟封的最佳狀態。