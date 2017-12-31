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馬英九籲核四啟封被打臉 核四員工：能否公投決定？

2017-12-31 18:06聯合報 記者吳淑君╱即時報導

「封存是為啟封做準備」，核四廠前廠長王伯輝一直認為這個廠這麼重要，人家不可能把它放棄掉，沒想到轉眼3年封存今天到期，卻盼不到啟封，感慨萬千。第一批到核四的先鋒余式農也說，守著核四廠不走的同仁都在等待曙光的到來，啟封與否是不是也能交給公投決定？

前總統馬英九日前在中華民國核能學會會員大會致詞，呼籲陸續到期的核一、二、三廠應全部延役，封存的核四廠要盡快啟動，但當晚經濟部回應，「非核家園」已經是全民共識，目前不會有核四廠重新啟動的計畫。

民國100年，核四試運轉時廠區人聲鼎沸，人數最多有5千人進出，如今剩下400人，核四廠附近店家生意蕭條。

核四廠規劃訓練課課長余式農說，30年前，要是被問在台電那個部門，他會大聲說在核能部，那時核一、二、三廠接連蓋起來，核能部是很多人嚮往的單位。民國89年，他自願調到核四廠，已付出近20年的青春，現在再被問起在那工作，居然只敢說台電，「核四」兩字往肚裡吞。

封存後核四人力逐年遞減，明年再減到250人，最終目標180人，他們每天要做資產維護、保養、完成上千次測試，文件紀錄，抄表，把設備保持在隨時可以啟封的最佳狀態。

核四員工崔怡樺說，1979年美國三哩島核電廠輻射外洩事故，瑞典宣布2010年全面廢核也入法，但在2009年民意反轉，發現沒有核能不行，又重新拓展核能。在核四有一群年輕、有核能專業、有理想的同事，堅信台灣也會有那麼一天。

核四封存三年，今天到期。記者王敏旭／攝影
核四封存三年，今天到期。記者王敏旭／攝影
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核四封存三年，今天到期。記者王敏旭／攝影
核四封存三年，今天到期。記者王敏旭／攝影
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曾經人聲鼎沸的核四龍門施工處，現在冷冷清清。記者吳淑君／攝影
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第一批到核四的先鋒余式農說，守著核四廠不走的同仁都在等待曙光的到來，啟封與否是不...
第一批到核四的先鋒余式農說，守著核四廠不走的同仁都在等待曙光的到來，啟封與否是不是能交給公投決定？記者吳淑君／攝影
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核四廠前廠長王伯輝一直認為核四廠很重要，人家不可能把它放棄掉，轉眼3年封存今天到...
核四廠前廠長王伯輝一直認為核四廠很重要，人家不可能把它放棄掉，轉眼3年封存今天到期了，卻盼不到啟封，感慨萬千。記者吳淑君／攝影
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