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蔡總統民調下跌 游盈隆：因中共軍機繞台

2017-12-31 14:28中央社 台北31日電

台灣民意基金會今天發布最新民調，董事長游盈隆表示，總統蔡英文聲望連續3個月下降，滿意度僅35.9%，游盈隆認為與民眾不滿蔡總統對中共軍機繞台事件的處理方式有關。

游盈隆上午召開「2017年終台灣重大民意走向」全國性民調發表會。

在總統蔡英文聲望方面，有35.9%贊同蔡總統領導國家的方式，同時有約46.6%的人不贊同，比贊同者多出約11個百分點。

對中共軍機繞台，20.1%的民眾可接受，高達73.2%不能接受；且有61.3%不滿意蔡總統對此事的處理方式，27.1%滿意。

游盈隆說，民進黨支持者中有將近5成8不滿意蔡總統對此事的處理方式，這是非常罕見的，蔡總統上任至今的重大施政，民進黨支持者幾乎都支持，這可以解釋為什麼蔡總統的聲望又下降。

至於賴清德內閣的施政表現方面，有47.4%滿意、38.6%不滿意。游盈隆指出，雖然多數人對賴清德還是滿意，但10月及11月民調都還有將近6成的肯定，12月的滿意度比11月下滑12.3個百分點，滿意度顯著的下滑，賴內閣聲望來到新低點。

在政治人物的人氣熱度上（0度為反感，100度為好感），蔡總統的感情熱度是46.94度，比去年5月剛上任時下降約22度；賴清德約54.24度，雖仍屬有好感，但好感度也在下降，且反感比率急劇上升中；台北市長柯文哲雖也小幅下滑，感情熱度仍有59.53度。

在重大政策方面，有53.1%贊成一例一休再修法，36.4%反對；相較於11月的調查，支持行政院修法的人減少7.4個百分點，反對的人增加6.7個百分點。顯示該政策雖遭遇相當可觀的社會抗拒，但仍獲得過半數民眾支持。

政治大學法律系教授林佳和表示，台灣約有超過8成的勞工週休二日，希望鬆綁七休一的產業在台灣大概不超過兩成，大都是中南部的中小企業，政府不應用零和遊戲來刺激勞資雙方對立，應該用更細緻的政策排列組合來達成雙贏；此外台灣民眾跟政府也必須思考，是否願意為了保障勞工而犧牲部分的方便？這牽涉到價值的選擇。

這份民調訪問期間為12月25日到26日，訪問對象為全國20歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人，抽樣誤差在95%信心水準下，約正負2.98個百分點。

台灣民意基金會今天發布最新民調，董事長游盈隆表示，總統蔡英文聲望連續3個月下降，...
台灣民意基金會今天發布最新民調，董事長游盈隆表示，總統蔡英文聲望連續3個月下降，滿意度僅35.9%，游盈隆認為與民眾不滿蔡總統對中共軍機繞台事件的處理方式有關。 圖／聯合報系資料照片
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