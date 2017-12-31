李登輝怒罵「你們欺負我這台灣人總統」 竟是為了他

2017-12-31 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



《近看兩蔣家事與國事》。提供／時報文化 分享 facebook 前總統李登輝和前行政院長李煥，曾互動十分熱絡，為何漸行漸遠？名嘴鄭佩芬近月出版《近看兩蔣家事與國事》（時報出版），指出是在彭明敏等黑名單人士是否可解禁返台一案後，兩人關係丕變。

鄭佩芬在書中寫道，蔣經國過世後，李登輝順理成章接續蔣經國遺下的中華民國第七任總統任期。但是，黨主席的遺缺要如何補實，黨內暗潮洶湧，當時擔任國民黨秘書長的李煥認為只須全體27位中常委連署背書，完成正式程序。

鄭佩芬指出，李煥當時擱置宋美齡要求緩議的信函，親自進行連署，未料除了軍系大老有意見外，謝東閔、林洋港、黃尊秋等台籍大老也拒絕連署。李煥只得將連署書裁成27份，用某某人已簽名的說法，誆得個別中常委的簽名，再釘集成冊，完成連署。

鄭佩芬說，此時，黨內少壯派中央委員如趙少康、郁慕明、張忠棟等人也大聲疾呼，應由李登輝總統兼任國民黨主席。李登輝就這樣在1988年1月底，成為國民黨代理主席，同年7月，順利接掌國民黨。

書中寫道，然而黨內大老以及中常委們，無論在黨政的年資、輩分、經歷上，幾乎人人都超越這位黨政大權集一身的新領導人，對這位蔣經國的繼任人選，並不真的心服口服。

書中指出，當時每周三中常會上，李登輝提出的意見和說法，中常委們都直接挑戰他的論點。李登輝隱忍一段時日後，一次為了彭明敏等黑名單人士是否可解禁返台，行政院長俞國華、國民黨秘書長李煥堅持黑名單人士必須先自首，與李登輝的無條件解禁返台意見相左，李登輝終於發飆，拍桌怒罵：「你們欺負我這個台灣人總統！」

書中表示，從此以後，中常會場面上的氛圍明顯改觀，但是實質上的問題並未解決，所以才有往後1990年2月爆發的政爭與其他事端。

鄭佩芬回憶，一回李登輝找李煥談話，表示自己想做一個偉大的總統，李煥也說會幫助李做個偉大的總統；豈料李煥自以為可以指導李登輝的強勢作為，造成他與李登輝起磨擦。後來國民黨召開十三全大會，李登輝正式就任黨主席，李煥因聲望高，進行秘書長報告時，說話鏗鏘有力，現場反應熱絡，氣勢明顯驚嚇到李登輝，兩人關係又更緊張。

鄭佩芬認為，雖然李登輝在1989年6月1日換下俞國華，勉強任命李煥為行政院長，其實彼此之間的心結已難解。她指出，李登輝為壓制李煥，乾脆提名軍事強人郝柏村將軍繼任行政院長，現實的政壇人士立刻聞風轉向，李煥最後也只好向李登輝提出內閣總辭。

書中感嘆，當初為李登輝抬轎或搖旗吶喊，助他登上國民黨主席寶座的同志，不到5年，都相繼與李反目，唯獨宋楚瑜維持到1999年凍省。