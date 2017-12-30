不卑不亢穩住兩岸、走向國際 江啟臣：蔡英文過於樂觀

2017-12-30 16:06 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



立委江啟臣。聯合報系資料照／記者陳正興攝影 分享 facebook 總統蔡英文昨與媒體茶敘時表示，她的使命是「不卑不亢，穩住兩岸，走向國際」。國民黨立委江啟臣質疑，蔡總統無法保證台灣利益不會成為美國總統川普交易籌碼，蔡政府新南向政策也難補足兩岸僵局造成的經濟缺口，如何回應人民共同期待？

國關學者出身的江啟臣解讀，蔡總統言下之意是要宣示：國際環境對台灣有利，兩岸關係沒有失控，新南向正在啟動，國內政經改革已有初步成果。

但江啟臣分析，就國際關係而言，川普的商人性格與議價式外交，已使得民進黨政府所憑藉的「台美民主戰略同盟」面臨不穩定性，這在美國近期對北韓核武與耶路撒冷問題的處理上都獲得印證，蔡要如何保證，川普不會將台灣利益當作美國交易籌碼？

再就兩岸關係來看，江啟臣說，習近平已將兩岸關係嵌入中國未來「兩個一百」（2021建黨/2049建國）整體規劃，並嘗試透過「國民待遇原則」直接繞過中華民國的官方管轄，讓利給對「中國夢」有興趣的台商、台生與青年。

江啟臣質疑，蔡總統如何保證北京的戰略作為，不會影響台灣政經利益；她所標榜的新南向政策足以補足兩岸僵局所造成的經濟缺口？

總統蔡英文曾說，外交是內政的延伸，「內政不修，外交也不會有籌碼可言」。江啟臣批評，蔡上任至今，施政充滿算計政治考量，在國內推動諸如轉型正義、年金改革與勞基法修法等政策，都因溝通不良，反造成造成國內勞工過勞、競爭力衰退、社會對立劇烈等問題，這樣的蔡總統，又能把台灣帶向何處？