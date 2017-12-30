場外抗議勞基法 賴清德場內喊：企業要加薪

2017-12-30 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 郭宣彣 ╱即時報導



新竹油庫今日起正式停止供油廢庫，行政院長賴清德也到場見證。場內氣氛歡騰，但場外卻聚集約有20名民眾抗議「勞基法修法」，大喊「賴清德下台」。對此，賴清德沒有多做回應，不過致詞時不忘呼籲，「在場的企業老闆要幫員工加薪」。

位在公道五路上的中油油庫民國43年8月8日啟用，至今已超過一甲子，共有18座油槽，包括3座燃料槽、6座柴油槽和9座汽油槽，每天的供油量目前汽油約1800到2000公秉。今天正式停止供油服務，由賴清德親自宣布新竹中油廢庫。

賴清德說，中油貢獻這塊土地，經濟部除協助土地整理外，中油董事長戴謙，過去曾是南科管理局籌辦主任，後來是南科局長，也擔任國科會副主委，未來科技廊帶，中油不僅提供土地，也可以提供智慧，未來未來如果有IOT、物聯網或是人工智慧要來科技廊帶時，需要SBIR計畫，行政院科技部也會大力支持、共襄盛舉。

賴清德承諾，行政院將全力支持林智堅主打的三支箭計畫，包括（租稅減免、SBIR創業補助、共同開發）。

賴清德說，過去這段時間在柯建銘總召領軍下，通過「產業創新條例部分條文修正案」與「外國專業人才延攬及僱用法」兩個非常重要發展經濟的法案，前者有助於新創發展，後者則讓台灣企業可向國際攬才。

賴清德致詞也感謝民眾為社會付出的辛勞，也請企業界為員工加薪，台下一片掌聲。他笑說，大家都鼓掌代表企業答應幫員工加薪一致通過，代表答應他了。