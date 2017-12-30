評蔡總統年終談話 江啟臣：她沒有告訴國人真相

2017-12-30 14:28 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



蔡英文總統昨天與媒體茶敘，致詞時她強調「不卑不亢，穩住兩岸，走向國際，這是全體台灣人民共同的期待，也是我的使命」。國民黨立委江啟臣以國際、兩岸關係及國內改革分析，質疑蔡總統沒有告訴國人真相，究竟要把台灣帶向何處，人民究竟需要什麼樣的政府。

江啟臣認為，蔡總統在2017年將結束的幾天，想要給國人這樣的認知，包括國際環境對台灣有利、兩岸關係並沒有失控、新南向正在啟動中、國內的政經改革已有初步成果。「然而事實真是如此嗎？真相實在不容民進黨政府樂觀！」

江啟臣指出，就國際關係而言，川普的商人性格與議價式的外交，使民進黨政府憑藉的「台美民主戰略同盟」面臨不穩定性，這在美國近期在北韓核武與耶路撒冷問題上得到解釋，蔡總統必須告訴國人，川普不會將台灣的利益當作自己交易的籌碼。

就兩岸關係而言，習近平已經將兩岸關係嵌入中國未來「兩個一百」（2021建黨/2049建國）的整體規畫，並嘗試透過「國民待遇原則」直接繞過中華民國的官方管轄，讓利給對「中國夢」有興趣的台商、台生與青年。蔡總統必須告訴國人，北京的戰略作為，絲毫不會影響台灣的政經利益；新南向政策的足以補足兩岸僵局所造成的經濟缺口。

此外，就國內改革而言，江啟臣說，檢視轉型正義、年金改革與勞基法修法等政策，其立法品質與社會溝通低落不足，也驗證民進黨政府充滿算計的政治考量。面對勞工過勞、青年低薪、競爭力衰退、社會對立劇烈等問題，蔡總統必須告訴國人，究竟要把台灣帶向何處，人民究竟需要什麼樣的政府。