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請幕僚吃什麼早餐？蔡英文：吃摩斯 因為它明年加薪

2017-12-30 14:28聯合報 記者陳熙文╱即時報導

近來勞動議題成為社會的焦點，總統蔡英文今天也在臉書上貼文說，昨天年終記者會結束，今天想要請幕僚吃早餐，但大家猶豫不決，於是她決定請幕僚吃摩斯漢堡，因為他們明年開始幫員工加薪，要去支持一下。

總統蔡英文臉書原文：「昨天年終記者會結束，今天想說找幕僚請他們吃個早餐。問他們要吃什麼，他們七嘴八舌。後來我說去吃摩斯好了，因為摩斯元旦開始要幫員工加薪，可以去支持一下。」

（翻攝總統蔡英文臉書）
（翻攝總統蔡英文臉書）
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