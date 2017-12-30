謝長廷深夜再批陳菊新書「妖魔化別人」 要求轉型正義

2017-12-30 01:03 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



駐日大使謝長廷深夜透過臉書批評陳菊新書內容。 記者許正宏／攝影 分享 facebook

高雄市長陳菊新書重提2006年高雄市長初選過程，駐日代表謝長廷、交通部前部長葉菊蘭及立委管碧玲等都被提及，引發軒然大波。謝長廷本月28日赴立法院拜會立法院長蘇嘉全，親自回應陳菊，強調相關描述內容對管碧玲不公平；稍早他再度透過臉書批評陳菊新書內容是「虛幻情節」，根本「妖魔化別人」。

新潮流系立委段宜康日前爆料，指陳菊當年贏得初選後，謝長廷曾在民進黨中執會說「這不能算，提名陳菊打不贏。」此時時任行政院長蘇貞昌跳出來說，既然辦初選就要按照初選結果。甚至蘇貞昌也在推薦序中自曝這一段歷史，並透露陳菊常掛念著當年他在中執會三度起身發言，堅持按照初選制度走，才讓陳菊擺脫黨內糾纏。

對此謝長廷正式否認，他說，書中有一段內容提到「2006年陳菊市長初選結果送到中執會審查時，謝長廷還在中執會反對，保留發言權」「拍桌子拒絕承認」「蘇貞昌三度起身發言力挺，認為應該尊重初選制度，陳菊才順理成章出線」。但這些都是倒置時間順序的虛幻情節，也是妖魔化別人賴皮不遵守制度的虛構故事，他強調，「如果在初選後的中執會，我還有反對或阻撓這種事實，我願意親赴高雄市政府，向陳菊市長請罪。如果查證沒有，也請放下，大家不要再提。」

謝長廷說，黨內會議本來就是對外保密，內部鼓勵幆所欲言。如今既然要公開，就應該正確引述，説清楚講明白。2006年高雄市長初選是5月28日投票，6月1日民調，葉菊蘭沒去登記，管碧玲於投票前退出競選，陳菊得最高票。6月1日以後大家就團結對外，「哪有誰還在初選結果送中執委會時拍桌反對，更沒有蘇貞昌和我在中執會為初選結果承不承認而爭辯的情節。」

謝長廷也說，陳菊本人沒有參加中執會，應該是聽別人轉述，這幾年就根據這種虛構故事，不斷訛傳，糾纏不清。如果要談轉型正義，應該讓真相大白。民進黨中執會有時間、有紀錄，也有錄音，查證並不困難。