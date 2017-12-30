查藍黨產15次？北檢：調資料非搜索

國民黨統計，4月至今，8個月內檢調就到國民黨部調閱資料15次。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡政府上台後再啟黨產清查，就連檢調也重啟調查多件已簽結黨產交易案。國民黨統計，四月至今，不含配合應訊，八個月內檢調就到國民黨部調閱資料十五次，五個檢察官輪流「伺候」，批蔡政府鋪天蓋地要消滅國民黨。但北檢澄清，不曾搜索國民黨中央黨部，只是調閱資料而非搜索。

國民黨黨主席吳敦義周三在聽取行管會有關回應外界對黨產質疑報告後裁示，司法是正義的最後一道防線，相信檢調不會隨政黨鬥爭起舞；若過去黨產買賣有弊端就嚴辦，若查無想像中弊端就不要打壓，以免全民對司法公正喪失信心。

蔡政府上台後，成立不當黨產委員會全面再查國民黨黨產，檢調也重啟對於三中案交易、國發院換地交易、國民黨就中央黨部交易等案調查，讓國民黨身陷司法調查風暴核心，為釐清案情，檢調自今年四月起，還兵分多路，前後十五次到黨部調閱資料。北檢說僅搜索中投一次，並依案情進度，四次向國民黨、六次向中投調資料。

國民黨則指控，六次到中央黨部，九次到中投公司，即使年終將近，檢調仍分別在上周五與本周二到黨部查閱二○○四至二○○六年常會會議紀錄，最後未複印任何文件，但大動作衝著已結案的三中案到黨部調閱資料，仍讓國民黨有感。

國民黨行管會主委邱大展表示，光看來黨部調閱資料的檢察官資料，現在至少有五個檢察官在輪流「伺候」修理國民黨，這還不考慮現職、退職黨工配合應訊情形，「檢調難道已成司法打手？」

邱大展透露，檢調最近一次調閱資料前，原本還要國民黨自行將中常會資料複印或整本送至檢調辦公室，但數量過大，國民黨拒絕，最後才分兩天前往查閱，但最後連複印都沒有就離開，大動作一查再查，很難不讓人有政治打壓聯想。

邱大展質疑，前總統李登輝擔任黨主席時代，也處分黨產，檢調與蔡政府為何視而不見；世界基金會也曾是國民黨黨產，為何檢調與黨產會不查，根本就是針對性執法。北檢表示，如有人認為涉不法，可依法向北檢提出告發。