親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
立院法案大清倉
藍綠各黨拚2018
婦聯會爭議延燒
全台空汙嚴重化
柯文哲撤換心腹
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

「雞排攤前的軍魂」預校生立正買雞排 萬餘網友按讚

撞傷嬌嬌女害人臉留疤 少年連同爸要賠20萬

查藍黨產15次？北檢：調資料非搜索

2017-12-30 00:28聯合報 記者周志豪賴佩璇／台北報導

國民黨統計，4月至今，8個月內檢調就到國民黨部調閱資料15次。 圖／聯合報系資料...
國民黨統計，4月至今，8個月內檢調就到國民黨部調閱資料15次。 圖／聯合報系資料照片
分享

蔡政府上台後再啟黨產清查，就連檢調也重啟調查多件已簽結黨產交易案。國民黨統計，四月至今，不含配合應訊，八個月內檢調就到國民黨部調閱資料十五次，五個檢察官輪流「伺候」，批蔡政府鋪天蓋地要消滅國民黨。但北檢澄清，不曾搜索國民黨中央黨部，只是調閱資料而非搜索。

國民黨黨主席吳敦義周三在聽取行管會有關回應外界對黨產質疑報告後裁示，司法是正義的最後一道防線，相信檢調不會隨政黨鬥爭起舞；若過去黨產買賣有弊端就嚴辦，若查無想像中弊端就不要打壓，以免全民對司法公正喪失信心。

蔡政府上台後，成立不當黨產委員會全面再查國民黨黨產，檢調也重啟對於三中案交易、國發院換地交易、國民黨就中央黨部交易等案調查，讓國民黨身陷司法調查風暴核心，為釐清案情，檢調自今年四月起，還兵分多路，前後十五次到黨部調閱資料。北檢說僅搜索中投一次，並依案情進度，四次向國民黨、六次向中投調資料。

國民黨則指控，六次到中央黨部，九次到中投公司，即使年終將近，檢調仍分別在上周五與本周二到黨部查閱二○○四至二○○六年常會會議紀錄，最後未複印任何文件，但大動作衝著已結案的三中案到黨部調閱資料，仍讓國民黨有感。

國民黨行管會主委邱大展表示，光看來黨部調閱資料的檢察官資料，現在至少有五個檢察官在輪流「伺候」修理國民黨，這還不考慮現職、退職黨工配合應訊情形，「檢調難道已成司法打手？」

邱大展透露，檢調最近一次調閱資料前，原本還要國民黨自行將中常會資料複印或整本送至檢調辦公室，但數量過大，國民黨拒絕，最後才分兩天前往查閱，但最後連複印都沒有就離開，大動作一查再查，很難不讓人有政治打壓聯想。

邱大展質疑，前總統李登輝擔任黨主席時代，也處分黨產，檢調與蔡政府為何視而不見；世界基金會也曾是國民黨黨產，為何檢調與黨產會不查，根本就是針對性執法。北檢表示，如有人認為涉不法，可依法向北檢提出告發。

國民黨不當黨產委員會
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

總統年終談話請出無人機 這3字仍然鐵打不動

2017-12-30 08:00

見他如見到馬英九 政治人物的「分身」們

2017-12-30 09:00

謝長廷深夜再批陳菊新書「妖魔化別人」 要求轉型正義

2017-12-30 01:03

砍蔣銅像為轉型正義? 孫大千：我若是蔡總統 會道歉

2017-12-30 10:13

蔡英文：兩岸關係不暴走、不僵住、不回老路

2017-12-29 23:58

蔡英文：中國領導人理性 應不會對台動武

2017-12-29 20:24

反勞基法陳抗遭逮補 律師陳又新將自訴警方涉私行拘禁

2017-12-29 19:58

一例一休修法 勞動部民調：近5成以上都反對

2017-12-29 18:37

年金改革緩退潮 引發基層警察升遷焦慮

2017-12-29 18:07

公務員注意！月退俸改按月發放 明年元旦上路

2017-12-29 18:03

慣老闆線上查詢 勞動部「違法雇主查詢系統」啟動

2017-12-29 18:00

醫院血汗 醫師醫院都免責？ 學者憂修法後出現亂象

2017-12-29 17:23

蔡英文：改革民調下滑 早有心理準備

2017-12-29 17:10

談年金改革 陳建仁：對被污名化的人表達歉意

2017-12-29 16:58

蔡總統交付行政團隊最重要任務「改善青年低薪」

2017-12-29 16:52

解決年輕人低薪問題 總統提5大終結方法

2017-12-29 16:36

影／蔡英文：兩岸關係不會暴走、不會僵住

2017-12-29 16:27

蔡英文：新南向政策 已獲得東南亞國家迴響

2017-12-29 16:23

再強調維持現狀 蔡英文：兩岸關係不會爆走

2017-12-29 16:22

宣示國防自主 蔡英文：每年國防預算會穩定成長

2017-12-29 16:21

影／蔡總統：國防自主 不能靠別人

2017-12-29 16:02

醫療法三讀 醫事人員故意違反注意義務才須負刑責

2017-12-29 15:23

桃園拒收「一次性」游泳池 郝辦：柯P失政

2017-12-29 15:08

賴揆說公司不會故意排整人班表 來看看台鐵的班表吧！

2017-12-29 14:55

衛福部《醫療法》第82條修法 醫改會痛批暗渡陳倉

2017-12-29 14:38

全球首見！立院三讀通過金融監理沙盒法案

2017-12-29 14:37

核四封存到期 轉型計畫明年啟動

2017-12-29 14:15

臨時會先審勞基法 空汙、礦業法全槓龜

2017-12-29 14:14

醫療法第82條 今拚三讀

2017-12-29 14:03

前勞動部次長再放炮 坦承一例一休修法給資方彈性

2017-12-29 13:47

黨產遭清查財務困難 黨員曝為何國民黨求外援屢遭拒

2017-12-29 13:12

檢調8個月調15次資料 國民黨：要鋪天蓋地消滅我們

2017-12-29 13:09

空污法草案付委 綠：列下會期最優先法案

2017-12-29 12:59

藍批看不懂排案邏輯 綠：按期程審預算

2017-12-29 12:08

花媽心內話惹議？陳菊：感謝謝長廷指教

2017-12-29 11:56

沒開過公聽會 醫療法第82條今拚三讀

2017-12-29 11:52

護照圖片風波 李大維鞠躬向社會致歉

2017-12-29 11:50

空汙法列優先臨時會卻不審 國民黨團：民進黨打假球？

2017-12-29 11:27

為敬老卡暗諷朱立倫打腫臉充胖子？柯文哲沒回應

2017-12-29 10:53
看更多

熱門文章

為守護黨魂 資深民進黨員籲開除陳亭妃、黃偉哲

2017-12-29 12:09

年度幹話王出爐！第一不意外 這句話最讓人森七七

2017-12-29 12:43

綠委不對稱戰力論引議 館長諷：我一人可吃雞滅中共

2017-12-29 11:42

鄭明典揭大陸沙塵暴遭辱腦殘 淡定回陸網友6字

2017-12-29 15:46

碩德貽「徵」？管媽貽笑大方 錯字輓聯送行余光中

2017-12-29 15:48

謝長廷深夜再批陳菊新書「妖魔化別人」 要求轉型正義

2017-12-30 01:03

蔡總統宣布騰雲機量產 空軍將成立無人機中隊

2017-12-29 16:44

公務員注意！月退俸改按月發放 明年元旦上路

2017-12-29 18:03

一例一休修法 勞動部民調：近5成以上都反對

2017-12-29 18:37

年金改革緩退潮 引發基層警察升遷焦慮

2017-12-29 18:07

蔡英文：中國領導人理性 應不會對台動武

2017-12-29 20:24

賴揆說公司不會故意排整人班表 來看看台鐵的班表吧！

2017-12-29 14:55

前勞動部次長再放炮 坦承一例一休修法給資方彈性

2017-12-29 13:47

朝鮮半島若爆戰爭 學者：台安全受威脅

2017-12-29 14:16

輓聯有錯字 管碧玲：無心之過希望余光中含笑九泉

2017-12-29 18:52

余光中的4個前世情人 用詩、歌、短文送別父親

2017-12-29 15:33

醫療法三讀 醫事人員故意違反注意義務才須負刑責

2017-12-29 15:23

調職「明降暗保」？ 蔡壁如一抹微笑帶過

2017-12-29 11:24

解決年輕人低薪問題 總統提5大終結方法

2017-12-29 16:36

拒收世大運泳池 藍營：桃園市府信用破產

2017-12-29 10:24

49年次勞工 107年起可提前請領老年年金

2017-12-29 17:54

辜嚴倬雲為何突撤告 原來是想到這故事

2017-12-29 12:33

桃園拒收「一次性」游泳池 郝辦：柯P失政

2017-12-29 15:08

婦聯會多捐1成資產 換得政府無法控制未來人事

2017-12-29 15:21

總統年終談話請出無人機 這3字仍然鐵打不動

2017-12-30 08:00

婦聯會今與內政部簽契約 雷倩：留得青山 我盡力了

2017-12-29 11:35

「雞排攤前的軍魂」預校生立正買雞排 萬餘網友按讚

2017-12-30 09:30

不滿球員兼裁判 謝立功籲宋瑋莉辭去主委

2017-12-29 11:56

黨產遭清查財務困難 黨員曝為何國民黨求外援屢遭拒

2017-12-29 13:12

影／被拔主任？蔡壁如：找能擺平議員的人

2017-12-29 12:07

挑燈夜戰大清倉！立院1天三讀32法案

2017-12-29 23:58

婦聯會多捐38億元 七成將用於榮民醫療

2017-12-29 23:01

全球首見！立院三讀通過金融監理沙盒法案

2017-12-29 14:37

蔡英文：改革民調下滑 早有心理準備

2017-12-29 17:10

余光中告別式 詩人飄然遠去乘願再來

2017-12-29 11:11

影／宋瑋莉駁黑箱說 將依初選機制擇時辭主委

2017-12-29 13:50

余光中公祭 藝文界政界送最後一程

2017-12-29 13:20

護照圖片風波 李大維鞠躬向社會致歉

2017-12-29 11:50

【即時短評】調整選舉戰力 蔡壁如還是柯文哲左右手

2017-12-29 11:54

告別余光中 詩人渡也：您一走高雄就空了

2017-12-29 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top