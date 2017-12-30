親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
立院法案大清倉
藍綠各黨拚2018
婦聯會爭議延燒
全台空汙嚴重化
柯文哲撤換心腹
年度新聞大回顧
政治
軍事
綜合

「雞排攤前的軍魂」預校生立正買雞排 萬餘網友按讚

撞傷嬌嬌女害人臉留疤 少年連同爸要賠20萬

李明哲案 學者：管轄權遭入侵台灣應表態

2017-12-30 00:07中央社 台北29日電

台灣NGO工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」逮捕並判刑。中研院副研究員吳叡人今天表示，中國是要殺雞儆猴；另有學者表示，中國將司法的手伸向台灣人時，國家就應表態，否則就等於默認其他國家的管轄權入侵。

時代力量今晚在集思交通部會議中心舉行國家論述系列論壇，以李明哲案探討台灣流失中的主權。

時代力量立法委員林昶佐表示，台灣有一天就是要成為一個有國格的國際成員，這是不能迴避的，他認為不管在公開上是因為擔心敏感，還是關起門來，當今政府都不敢觸碰國格論述的部分，這應該要做很大的調整。

與會的英國牛津大學國際法學博士候選人宋承恩表示，李明哲案，中國的目的就是為了恫嚇台灣民主，當他們將司法的手伸向台灣人身上時，台灣自己有沒有什麼清楚的想法。

他說，不管是領域、國民、保護或普世等，李明哲案中國沒有任何一項管轄權，到底憑什麼管這個案子？如果台灣不能接受，國家就應表態，否則就等於默認其他國家的管轄權入侵。

中研院台灣史研究所副研究員吳叡人在會中說，中國日益壯大，對台灣包圍、侵略和去主權化，甚至軍事恫嚇，台灣缺乏國際法保護，如果不以積極作為來宣稱主權，或保全作為事實上主權國家的狀態，很容易不進則退。

他表示，李明哲案，中國在政治上是要殺雞儆猴，嚇阻台灣人的一些行為，更重要的是，恐怕是對台灣人行使國家主權。

原在文山社區大學擔任學程經理人的李明哲，今年3月由澳門入境廣東後失聯，5月遭中國大陸以「顛覆國家政權罪」逮捕，9月11日湖南省岳陽市中級人民法院開庭審理，李明哲當庭認罪。11月28日湖南省岳陽市中級人民法院宣判，判處李明哲有期徒刑5年，褫奪政治權利2年。

李明哲時代力量中研院
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

見他如見到馬英九 政治人物的「分身」們

2017-12-30 09:00

謝長廷深夜再批陳菊新書「妖魔化別人」 要求轉型正義

2017-12-30 01:03

砍蔣銅像為轉型正義? 孫大千：我若是蔡總統 會道歉

2017-12-30 10:13

查藍黨產15次？北檢：調資料非搜索

2017-12-30 00:28

蔡英文：兩岸關係不暴走、不僵住、不回老路

2017-12-29 23:58

蔡英文：中國領導人理性 應不會對台動武

2017-12-29 20:24

反勞基法陳抗遭逮補 律師陳又新將自訴警方涉私行拘禁

2017-12-29 19:58

一例一休修法 勞動部民調：近5成以上都反對

2017-12-29 18:37

年金改革緩退潮 引發基層警察升遷焦慮

2017-12-29 18:07

公務員注意！月退俸改按月發放 明年元旦上路

2017-12-29 18:03

慣老闆線上查詢 勞動部「違法雇主查詢系統」啟動

2017-12-29 18:00

醫院血汗 醫師醫院都免責？ 學者憂修法後出現亂象

2017-12-29 17:23

蔡英文：改革民調下滑 早有心理準備

2017-12-29 17:10

談年金改革 陳建仁：對被污名化的人表達歉意

2017-12-29 16:58

蔡總統交付行政團隊最重要任務「改善青年低薪」

2017-12-29 16:52

解決年輕人低薪問題 總統提5大終結方法

2017-12-29 16:36

影／蔡英文：兩岸關係不會暴走、不會僵住

2017-12-29 16:27

蔡英文：新南向政策 已獲得東南亞國家迴響

2017-12-29 16:23

再強調維持現狀 蔡英文：兩岸關係不會爆走

2017-12-29 16:22

宣示國防自主 蔡英文：每年國防預算會穩定成長

2017-12-29 16:21

影／蔡總統：國防自主 不能靠別人

2017-12-29 16:02

醫療法三讀 醫事人員故意違反注意義務才須負刑責

2017-12-29 15:23

桃園拒收「一次性」游泳池 郝辦：柯P失政

2017-12-29 15:08

賴揆說公司不會故意排整人班表 來看看台鐵的班表吧！

2017-12-29 14:55

衛福部《醫療法》第82條修法 醫改會痛批暗渡陳倉

2017-12-29 14:38

全球首見！立院三讀通過金融監理沙盒法案

2017-12-29 14:37

核四封存到期 轉型計畫明年啟動

2017-12-29 14:15

臨時會先審勞基法 空汙、礦業法全槓龜

2017-12-29 14:14

醫療法第82條 今拚三讀

2017-12-29 14:03

前勞動部次長再放炮 坦承一例一休修法給資方彈性

2017-12-29 13:47

黨產遭清查財務困難 黨員曝為何國民黨求外援屢遭拒

2017-12-29 13:12

檢調8個月調15次資料 國民黨：要鋪天蓋地消滅我們

2017-12-29 13:09

空污法草案付委 綠：列下會期最優先法案

2017-12-29 12:59

藍批看不懂排案邏輯 綠：按期程審預算

2017-12-29 12:08

花媽心內話惹議？陳菊：感謝謝長廷指教

2017-12-29 11:56

沒開過公聽會 醫療法第82條今拚三讀

2017-12-29 11:52

護照圖片風波 李大維鞠躬向社會致歉

2017-12-29 11:50

空汙法列優先臨時會卻不審 國民黨團：民進黨打假球？

2017-12-29 11:27

為敬老卡暗諷朱立倫打腫臉充胖子？柯文哲沒回應

2017-12-29 10:53
看更多

熱門文章

為守護黨魂 資深民進黨員籲開除陳亭妃、黃偉哲

2017-12-29 12:09

年度幹話王出爐！第一不意外 這句話最讓人森七七

2017-12-29 12:43

綠委不對稱戰力論引議 館長諷：我一人可吃雞滅中共

2017-12-29 11:42

鄭明典揭大陸沙塵暴遭辱腦殘 淡定回陸網友6字

2017-12-29 15:46

碩德貽「徵」？管媽貽笑大方 錯字輓聯送行余光中

2017-12-29 15:48

謝長廷深夜再批陳菊新書「妖魔化別人」 要求轉型正義

2017-12-30 01:03

蔡總統宣布騰雲機量產 空軍將成立無人機中隊

2017-12-29 16:44

公務員注意！月退俸改按月發放 明年元旦上路

2017-12-29 18:03

一例一休修法 勞動部民調：近5成以上都反對

2017-12-29 18:37

年金改革緩退潮 引發基層警察升遷焦慮

2017-12-29 18:07

蔡英文：中國領導人理性 應不會對台動武

2017-12-29 20:24

賴揆說公司不會故意排整人班表 來看看台鐵的班表吧！

2017-12-29 14:55

前勞動部次長再放炮 坦承一例一休修法給資方彈性

2017-12-29 13:47

朝鮮半島若爆戰爭 學者：台安全受威脅

2017-12-29 14:16

輓聯有錯字 管碧玲：無心之過希望余光中含笑九泉

2017-12-29 18:52

余光中的4個前世情人 用詩、歌、短文送別父親

2017-12-29 15:33

醫療法三讀 醫事人員故意違反注意義務才須負刑責

2017-12-29 15:23

調職「明降暗保」？ 蔡壁如一抹微笑帶過

2017-12-29 11:24

解決年輕人低薪問題 總統提5大終結方法

2017-12-29 16:36

拒收世大運泳池 藍營：桃園市府信用破產

2017-12-29 10:24

49年次勞工 107年起可提前請領老年年金

2017-12-29 17:54

辜嚴倬雲為何突撤告 原來是想到這故事

2017-12-29 12:33

桃園拒收「一次性」游泳池 郝辦：柯P失政

2017-12-29 15:08

婦聯會多捐1成資產 換得政府無法控制未來人事

2017-12-29 15:21

總統年終談話請出無人機 這3字仍然鐵打不動

2017-12-30 08:00

婦聯會今與內政部簽契約 雷倩：留得青山 我盡力了

2017-12-29 11:35

「雞排攤前的軍魂」預校生立正買雞排 萬餘網友按讚

2017-12-30 09:30

不滿球員兼裁判 謝立功籲宋瑋莉辭去主委

2017-12-29 11:56

黨產遭清查財務困難 黨員曝為何國民黨求外援屢遭拒

2017-12-29 13:12

影／被拔主任？蔡壁如：找能擺平議員的人

2017-12-29 12:07

挑燈夜戰大清倉！立院1天三讀32法案

2017-12-29 23:58

婦聯會多捐38億元 七成將用於榮民醫療

2017-12-29 23:01

全球首見！立院三讀通過金融監理沙盒法案

2017-12-29 14:37

蔡英文：改革民調下滑 早有心理準備

2017-12-29 17:10

余光中告別式 詩人飄然遠去乘願再來

2017-12-29 11:11

影／宋瑋莉駁黑箱說 將依初選機制擇時辭主委

2017-12-29 13:50

余光中公祭 藝文界政界送最後一程

2017-12-29 13:20

護照圖片風波 李大維鞠躬向社會致歉

2017-12-29 11:50

【即時短評】調整選舉戰力 蔡壁如還是柯文哲左右手

2017-12-29 11:54

告別余光中 詩人渡也：您一走高雄就空了

2017-12-29 11:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top