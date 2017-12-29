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蔡英文：兩岸關係不暴走、不僵住、不回老路

2017-12-29 23:58聯合報 記者林敬殷周佑政／台北報導

蔡英文總統昨選擇在中科院舉行年終媒體茶敘，她強調每一年的國防預算，都會在合理的範...
蔡英文總統昨選擇在中科院舉行年終媒體茶敘，她強調每一年的國防預算，都會在合理的範圍內穩定成長。 記者王騰毅／攝影
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蔡英文總統昨天在年終記者會表示，兩岸關係不會暴走、不會僵住、也不會走回在過去國民黨威權時代，不相往來的老路。她相信中國大陸領導當局應該是一個理性決策者，這個時候或有任何對台動武的可能性，應該都不在現在決策思考裡面；兩岸的問題絕對不會是軍事武力的解決，而是以和平的方法來面對不同意見和不同的立場。

蔡總統也表示，雖然一年多來，歷經了一些事情和情勢變遷，兩岸基本上維持一個穩定的態勢。維持現狀是政府不變的立場，政府會善盡區域安全的責任，持續保持善意，維持一個穩定、一致、可預測的兩岸關係。

總統府年終記者會昨天特別選擇在中科院舉行，蔡總統說，台灣要捍衛主權，要維持區域的和平、穩定跟繁榮，不能靠別人，自身國防能力的提升，才是國家安全最終的保障。她宣示，接下來，「我們每一年的國防預算，都會在合理的範圍內穩定成長」，「國防自主」不會是口號。

蔡總統說，台灣身處在多變的地緣政治環境。中國大陸在區域內軍事擴張的企圖，越來越明顯，從解放軍頻繁的機艦活動中，看出端倪；朝鮮半島的緊張情勢，東亞海域跟南海領土的爭議，再加上美中之間的戰略競合、區域經貿整合的停滯，以及地緣政治衝突的可能性持續存在，台灣更沒有犯錯的本錢。

蔡總統說，身為中華民國的總統，她有責任捍衛國家的主權，也有責任維繫區域的和平跟穩定。透過中科院和台灣本土廠商的自研自製，二○二○年，新式高教機一定會如期首飛，這將是我們「國機國造」的關鍵一步。

蔡總統昨天也首次回應新黨發言人王炳忠等人被指涉共諜案遭搜索事件，被問及此事是否會影響兩岸關係，蔡總統表示，王炳忠的事情是個司法案件，不是政治事件，不需要用政治角度來解讀，也希望中國大陸在看這個問題，以民主國家裡面的司法案件來看待。

蔡英文兩岸關係
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