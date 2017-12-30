總統年終談話請出無人機 這3字仍然鐵打不動

2017-12-30 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱台北報導



蔡英文總統日前與媒體茶敘時表示，她的最低工資夢想數字是「三萬元」，引發網友吐嘈。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

以往的總統都會選在元旦發表重要談話，不過自從蔡英文總統上任後，一改過去慣例，取消了元旦談話，改為「年終談話」。比較去年和今年蔡總統的年終談話內容，可以看到相同點，也有不同之處，也凸顯執政後的各項轉變。

●地點：總統府vs.中科院

台灣中科院材料暨光電研究所研究的無人機防禦系統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年蔡總統的年終記者會在總統府舉行，算是中規中矩，今年則改到中科院，在中科院研發的無人機及高級教練機的模型旁舉行，用記者會場景說明國家面對的局勢。

據了解，總統府原本規劃記者會場景將擺放一架一比一比例的無人機，後來因場地太小而無法實現這項規劃，而騰雲號這架中科院自行研發的無人機，最後則拉到室外，在中科院展示大樓外，受邀出席參加記者會的媒體，在抵達現場時立刻感受到看到實體的震撼感。

府方將場景做這樣的安排，主要是日前中共軍機頻頻繞台，牽動東亞情勢，總統幕僚認為可以用場景而不用言語來帶出對區域情勢的立場，但為了避免過度刺激中國大陸，僅強調是基於國防自主和捍衛台灣民主，至於軍事意涵，就用場景來透露。

●內政減少，國安增加

圖為海軍陸戰隊實施高雄港反突擊實兵演練，由AAV7兩棲突擊車載著海軍陸戰隊兵員，對入侵敵人進行攻堅掃蕩。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

在去年的年終談話中，屬於內政部份，比例逼近七成以上，反而隸屬於總統職權的兩岸外交國防部分，只占了四項下一年要做的事情中的其中一項，且兩岸與國際局勢平分。至於國防部分，並不在兩岸國際的段落，而是在最後結語中出現，僅有一段話。

到了今年的年終談話，內政部份比例往下降，外交國防顯著提高不少，從談話一開始就提到國防，並連結到區域局勢，又連結到新南向政策上，最後回到兩岸議題。

比例的差別，主因於內政問題，今年已逐漸上軌道，且賴清德接任行政院長後，相較於林全時代，蔡總統給予空間變大，因此今年在內政問題，主要在強調政府過去一年的推動成果，僅在青年低薪議題上，主動以總統高度定調。

更重要的原因在於，今年國際情勢變化很多，川普政權上路後，中國大陸領導人習近平與中國強權崛起，兩國的競合關係，造成東亞情勢的轉變，台灣的空間相對被壓縮，因此，蔡總統花更多篇幅在說明區域情勢及其想法。

●政策願景vs.執政成績

青年低薪一直是政府迫切想要解決的問題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

去年的年終記者會，由於才剛上任不到八個月，不算是完整的一年，且一切都還在摸索中，因此，主要強調在隔年要做什麼，因此，在年終談話列舉了要做的四件事情。

今年則不同了，有了去年再加上今年，政策推動或完成立法的事蹟增加了，自然可以大肆宣傳一番，並強調改變正在進行中，向支持者喊話收攏人心。而真正宣示明年要做的事，只有解決青年低薪問題。

很顯然的，執政必然帶來包袱，解決低薪是蔡總統為明年宣示唯一的一項重點工作，也花費相當的篇幅宣示政府的作法。不難看出政府在推動政務上所遇到的大問題，甚至可能危及明年選舉的因素，必須回應社會的諸多疑慮。

●不變的是拚經濟

新南向政策相當部分也是經濟問題。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

若說去年和今年的年終談話共通點，就是強調經濟。在今年，青年低薪問題是經濟問題，新南向政策相當部分也是經濟問題，在去年，談話一開始就談經濟，建設也多半圍繞與拚經濟有關的部分。

強調經濟，相當程度也反應台灣人民對經濟的重視與在意，或甚至是要經濟更好的急迫感。

至於成效如何，從今年強調青年低薪，恐怕問題不僅在發展面，就業、創新與分配，過去一年多來，似乎尚未達到可以被人民接受支持的程度。