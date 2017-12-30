見他如見到馬英九 政治人物的「分身」們

從總統、中央部會到地方首長，政治人物從不缺「親信們」，有的甚至已達「分身」等級。 記者高彬原／攝影 分享 facebook

從前總統馬英九，到現在柯文哲市長，政治人物從不缺「親信們」，功能從助理、幕僚、導師到保母都有，甚至已達「分身」等級。

女將蔡壁如外號「血滴子」

蔡壁如（左）是柯文哲上任台北市長後，自認唯一帶到北市府的人 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台北市長柯文哲心腹大將蔡壁如與柯共事20年，是柯任市長後自認唯一帶到北市府的人，她雖將卸下市長辦公室主任，但未離市府核心，還頗有為布局明年市長選舉的味道。將對外不夠圓融的蔡，轉向專心對內緊盯，有「血滴子」、女版柯P之稱的她，使命必達，未來市府各局處的皮要更繃緊一點。

莊文思老師 府內人人敬畏

2010年，前台大海洋所教授莊文思（左）出任郝龍斌競選辦公室主任。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

前市府顧問莊文思，與郝龍斌在台大同事多年，郝一路從政，莊就是策士、競選頭號幕僚；莊的妻子任孝琦也擔任郝的秘書，夫妻一起輔佐郝龍斌。據稱郝的決策倚重兩人，市府局官員聞「莊老師」三字都要敬畏三分。

金小刀 創下「馬金體制」

前國民黨秘書長金溥聰。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

馬英九從政被稱「不沾鍋」，但有一例外，身邊重要幕僚始終相隨的就是金溥聰，一直延續到馬當上總統，創下「馬金體制」。金溥聰外號「金小刀」，處事利落快、狠、準，最厲害的是一路跟隨馬英九，黨政軍都有影響力，從台北市新聞處長，一路當過國民黨秘書長、駐美代表、國安會秘書長，少有市長的親信，能望其項背。

馬永成 開啟「羅馬共治」

陳水扁從政時期，羅文嘉（左）、馬永成（右）都是幕僚核心。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

陳水扁從政，羅文嘉、馬永成是幕僚核心，陳水扁從立委轉戰台北市長，羅文嘉和馬永成也一路相隨，被稱「羅馬共治」。馬永成擔任北市府市長室參事，還曾任副秘書長，而時任新聞處長的羅文嘉，最後因拔河斷臂事件辭職。陳水扁1998年台北市長連任失利後，馬永成還是扁的助理，2000年陳水扁就任總統，馬永成出任總統府機要秘書、副秘書長，再登政治高峰，後來也隨陳水扁摔落谷底，因國務機要費案官司纏身。去年他重出江湖，轉換跑道擔任網路媒體副社長。

「宋江陳」一路跟隨朱立倫

新北市長朱立倫的親信幕僚團「宋江陳」，即市政顧問宋自強（左起）、民政局長江俊霆及觀旅局長陳國君。 圖／新北市民政局提供、聯合報系資料照片 分享 facebook

新北市長朱立倫的親信幕僚團「宋江陳」，即市政顧問宋自強、民政局長江俊霆及觀旅局長陳國君。三人跟著朱立倫從桃園縣長到行政院副院長，再到新北市，一路走來親信兼幕僚。其中，宋自強、陳國君二人都是媒體政治組記者出身，而江俊霆的外號「大頭」，就是朱立倫取的，結果外號比本名響亮，兩人的互動亦師亦友。

高雄3副市長 全是陳菊左右手

高雄市長陳菊目前的三位副市長許立明、史哲、許銘春深受陳菊信任。前排左起：史哲、陳菊、許立明、許銘春、高市研考會主委劉進興。 圖／高雄市新聞局提供 分享 facebook

高雄市副市長許立明、史哲從陳菊在勞委會（勞動部前身）時期就跟隨，許銘春則是陳菊首次當選高雄市長後的選舉官司重要律師，三人都曾任陳菊的高雄市新聞處長。陳菊這三位副市長個性作風不同，許立明沈穩，史哲有創意，執行力強，「小花媽」許銘春隨和，是陳菊與社團、基層搏感情的重要「分身」。

民進黨立委劉世芳（右）今年初以尾牙名義席開五十桌宴請地方人士，高雄市長陳菊出席力挺。 記者蔡孟妤／翻攝 分享 facebook

陳菊「心腹」級幕僚，還有曾任副市長的現任立委劉世芳。為了明年高雄市長選舉，陳菊表明力挺劉，可見劉世芳在陳菊團隊中的分量。

陳寶東 是涂醒哲「救火部隊」

嘉義市行政處長兼市長室主任陳寶東，原任中油綠能科技研究所代理所長。涂醒哲參選嘉義市長時，陳協助研擬市政白皮書，之後跟著入府。去年市府一級主管有空缺，被視為救火部隊的陳寶東一人當三人用，涂每日行程也經他檢視，是涂相當倚重的左右手，但日前因向中油借調期滿，加上九旬父親需人照料已請辭。