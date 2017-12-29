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實驗教育三法三讀 台灣以後將出現「實驗大學」

2017-12-29 20:11聯合報 記者丘采薇╱即時報導

立法院今天三讀修正「實驗教育三法」，包括學校型態實驗教育實施條例、公立國民小學及...
立法院今天三讀修正「實驗教育三法」，包括學校型態實驗教育實施條例、公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例及高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例。記者余承翰／攝影
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立法院今天三讀修正「實驗教育三法」，包括學校型態實驗教育實施條例、公立國民小學及國民中學委託私人辦理條例及高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例。修法後，將拉高各縣市辦理實驗教育上限校數比率，且延伸至高教，未來台灣將不只有實驗高中、國中及國小，還會有「實驗大學」。

三讀條文明定，原住民重點學校以外之公立學校辦理學校型態實驗教育，其學校總數不得逾主管機關所屬同一教育階段總校數5%。但情況特殊，實驗教育計畫於學年度開始6個月前逐案報中央主管機關審查核定者，不得超過教育階段總校數15%。前項學校總數，不得逾全國同一教育階段總校數10%。

初審時，民進黨立委張廖萬堅提出修正「學校型態實驗教育實施條例」，將學校型態實驗教育提升至專科以上教育階段，當時獲教育部長潘文忠贊同，並稱「實驗教育延伸至高教是必然的」。

民進黨立委吳思瑤表示，此次修法有三大重點，包括量的提升、質的精進及向上延伸至高教。不但提供實驗教育更高成長空間，鬆綁人數限制，也增加提升公部門的資源挹注，強化審議會的組成專業與功能，落實把關實驗教育品質。此外，將實驗教育延伸至高教，提升高等教育與國際接軌，創造小而美的創新實驗教育大學，完成實驗教育最後一塊拼圖。她表示，實驗教育三法修正後，將讓台灣教育更具創新前瞻的動能，進而發揮對體制教育攪動、翻轉的正向效能。

吳思瑤說，台灣體制教育欠缺創新，十幾年前民間已開始尋找出路，2014立法院通過「實驗教育三法」立法，為實驗教育奠下基礎。三年來，實驗教育蓬勃發展，學生人數呈倍數成長，目前已成長近二點五倍。當年種下翻轉教育的種子，如今已是一棵小樹。而現在，台灣需要給這成長中的小樹更多養分，讓它長得好，長得健康。

高教民進黨立法院
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