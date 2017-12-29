鋪天蓋地消滅國民黨？北檢：採最小侵害方式

2017-12-29 19:59 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



國民黨質疑，蔡政府上台後再啟黨產清查，就連檢調也重啟調查多件已簽結黨產交易案。根據統計4月至今，不含配合應訊，8個月內黨部就被侵門踏戶調閱資料15次，5個檢察官輪流「伺候」，批蔡政府鋪天蓋地要消滅國民黨。北檢晚間澄清，從未搜索國民黨黨部，且僅搜索中投1次，檢方依案情發展及進度，向國民黨調取4次、向中投調取6次，是採取最小侵害方式。

北檢指出，偵辦三中案，是依案情發展及進度，向國民黨調取相關資料4次，搜索中央投資股份有限公司1次、向中央投資股份有限公司調取相關資料6次，相關偵查作為均係出於案情所必要，且採取最小侵害方式，並無所謂「鋪天蓋地要消滅國民黨」。

北檢表示，本月21日指派檢察事務官至國民黨黨部翻查掃瞄資料，是「應國民黨所請」而前往，並在該黨安排黨部會議室，由該黨提供掃描設備，檢察事務官於掃描案情所需資料後，即行離去，過程中該黨並未提供複印設備供本署人員使用，也無法進行複印。

至於相關人士質疑「前總統李登輝擔任黨主席時代，也處分黨產」、「世界基金會也曾是國民黨黨產」等情，如認也涉及刑事不法，可依法向北檢提出告發，即分案由檢察官秉持公正客觀立場詳加調查。