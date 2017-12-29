親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
柯文哲撤換心腹
藍綠各黨拚2018
婦聯會爭議延燒
新護照圖片誤植
年度新聞大回顧
全台空汙嚴重化
政治
軍事
綜合

反勞基法陳抗遭逮補 律師陳又新將自訴警方涉私行拘禁

2017-12-29 19:58聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

陳又新律師遭警方強行帶上警備車。圖／翻攝聯合資料庫。
陳又新律師遭警方強行帶上警備車。圖／翻攝聯合資料庫。
分享

北市23日的「反勞基法修惡大遊行」有陳抗群眾與到場協助的律師，遭警方逮補並分別被載至偏區「丟包」；當天遭警方逮補的社民黨發言人陳又新律師，不滿行政院發言人徐國勇、北市長柯文哲、內政部長葉俊榮「排除交通阻礙」與「警察菩薩心」說法，今在交大科法學院林志潔教授、金孟華助教陪同下譴責警方違反憲法保障人身自由，違法逮補人民，決策高層應為錯誤指揮負責，將向台北地院提起自訴，控告警方涉犯私行拘禁罪。

遊行隊伍原訂下午5點解散，主辦方直到晚間6點宣布活動結束，但有不少群眾持續待在現場，直到深夜遭警察包圍困於台北車站東三門外，民眾陸續表明想離去，卻仍遭警方以人牆包圍，導致無法順利通行；陳又新指出，警方開始驅離並強行將包括他在內，身著律師袍、出示律師證的數名律師、群眾拖上警備車，並野放於內湖郊區。

葉俊榮週一在立法院接受質詢時，否認警方對幾位在場律師的行為是「逮捕」，而說是「排除與管束」，另一方面又表示有些律師「自願上車幫忙民眾」，要求「忠於事實」。

此話引起陳又新不滿，他現身說法還原事實，自己是為了準備陪偵才會出現，卻和一群民眾遭五層警員人牆包圍，即使表示想回家、上廁所都不能離去。他質疑，「這一群人已經沒有在抗議、沒有在交通幹道上、甚至也不在台北車站裡面、沒有對任何人進行攻擊，團團圍住究竟是為什麼？」

他說，最後因不堪久候與疲累，丁穩勝律師率先和警方交涉，要求讓幾位律師先離開現場。面對律師證和「法律依據何在？」問題，第一線員警依舊沒有答案，也依舊阻擋離去。

他強調，律師沒有任何衝撞，甚至回頭要求其它民眾不要靠近律師，也不要加入與警方對話，以免任何推擠和發言被扭曲成衝擊與攻擊。「我這麼做，難道不是一如過去一些律師在抗議行動中扮演的角色，在減少警民衝突的可能，避免不需要的傷害嗎？但即使這麼做，也不能改變那一堵藍色的沉默。」

林志潔強調，律師遭逮補是民主倒退，已違反憲法第8條對於人民生命、身體自由保障，政府官員事後發言，更沒有法治觀念，她身為刑事法老師，認為有必要給社會大眾及官員正確法律觀念。

由於律師出身的徐國勇事後表示，4名律師當天並不是被逮捕，這件事情北市府已經講得很清楚，警方對集會遊行違法者，是直接移送到地檢署，但是當天並沒有移送地檢署的動作，顯示並非逮捕。

對此，林志潔強調，依照刑事訴訟法的規定，逮捕拘禁需要一連串的法定構成要件，在陳抗現場除非有構成在現場的犯罪行為，否則憑什麼拘禁人民身體自由？可見警方依法無據。

再者，依照警察職權行使法中「即時強制」的規定，也必須有暴行、自殘或危害公共安全的行為才可以；行政執行法的即時強制規定，也必須是為阻止犯罪、危害的發生或避免急迫危險才符合要件。林志潔說，當時現場僅數十名群眾，到底有什麼情況符合即時強制的規定？

她質疑，「非法逮捕就是對人身的拘禁」，若是所謂的「合法逮捕」更不應該丟包，那把人抓去大湖公園「丟包」，使他們更便於脫逃，豈不是涉犯刑法縱放人犯罪？警察機關執法不能以傳統觀念，若認為「上銬」才是逮捕，這區分方式與法規構成要件不符。「法治國一切回歸法律，尤其手中握有公權力的人，一定要審慎。」

誠懇建議警政單位，在新時代人民表意行動上，如何設計一套SOP？警方此次作法很明顯「既不合法又不智慧」，也凸顯問題點在於，「陳抗現場的記者、律師、醫護人員，可能有身分雙重，一方面本身認同陳抗，二方面具有專業，但當他們是基於工作職責，在現場執行專業能力，就必須與陳抗民眾有所區別，「律師在現場執行律師職務，不是在參與陳抗！」

她說，例如醫師怕現場有人受傷、缺氧昏迷，記者基於工作職責必須採訪，或是律師接到委託人趕往現場處理，該如何與陳抗民眾區隔身分？警方執法時如何取締？這該制定標準。她強調，「不同職業的民眾參與陳抗、遊行，應被統一對待才是公平，但當場是在執行專業者，應受到尊重。」

在「反勞基法修惡大遊行」遭警方逮補的社民黨發言人陳又新律師，今在交大科法學院林志...
在「反勞基法修惡大遊行」遭警方逮補的社民黨發言人陳又新律師，今在交大科法學院林志潔教授、金孟華助教陪同下譴責警方違反憲法保障人身自由，違法逮補人民，決策高層應為錯誤指揮負責，將向台北地院提起自訴，控告警方涉犯私行拘禁罪。記者賴佩璇／攝影。
分享

陳抗警察徐國勇
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

一例一休修法 勞動部民調：近5成以上都反對

2017-12-29 18:37

總統：中國領導人理性 應不會對台動武

2017-12-29 20:24

公務員注意！月退俸改按月發放 明年元旦上路

2017-12-29 18:03

實驗教育三法三讀 台灣以後將出現「實驗大學」

2017-12-29 20:11

台公司涉海上走私北韓 外交部：已掌握案情但不便說明

2017-12-29 20:03

年金改革緩退潮 引發基層警察升遷焦慮

2017-12-29 18:07

藥事法三讀 將建立藥品專利連結制度 在野黨砲轟

2017-12-29 18:04

慣老闆線上查詢 勞動部「違法雇主查詢系統」啟動

2017-12-29 18:00

醫院血汗 醫師醫院都免責？ 學者憂修法後出現亂象

2017-12-29 17:23

立院三讀 客語定為國家語言

2017-12-29 17:20

蔡英文：改革民調下滑 早有心理準備

2017-12-29 17:10

談年金改革 陳建仁：對被污名化的人表達歉意

2017-12-29 16:58

蔡總統交付行政團隊最重要任務「改善青年低薪」

2017-12-29 16:52

解決年輕人低薪問題 總統提5大終結方法

2017-12-29 16:36

影／蔡英文：兩岸關係不會暴走、不會僵住

2017-12-29 16:27

蔡英文：新南向政策 已獲得東南亞國家迴響

2017-12-29 16:23

再強調維持現狀 蔡英文：兩岸關係不會爆走

2017-12-29 16:22

宣示國防自主 蔡英文：每年國防預算會穩定成長

2017-12-29 16:21

影／蔡總統：國防自主 不能靠別人

2017-12-29 16:02

醫療法三讀 醫事人員故意違反注意義務才須負刑責

2017-12-29 15:23

桃園拒收「一次性」游泳池 郝辦：柯P失政

2017-12-29 15:08

賴揆說公司不會故意排整人班表 來看看台鐵的班表吧！

2017-12-29 14:55

衛福部《醫療法》第82條修法 醫改會痛批暗渡陳倉

2017-12-29 14:38

全球首見！立院三讀通過金融監理沙盒法案

2017-12-29 14:37

核四封存到期 轉型計畫明年啟動

2017-12-29 14:15

臨時會先審勞基法 空汙、礦業法全槓龜

2017-12-29 14:14

醫療法第82條 今拚三讀

2017-12-29 14:03

前勞動部次長再放炮 坦承一例一休修法給資方彈性

2017-12-29 13:47

黨產遭清查財務困難 黨員曝為何國民黨求外援屢遭拒

2017-12-29 13:12

檢調8個月調15次資料 國民黨：要鋪天蓋地消滅我們

2017-12-29 13:09

空污法草案付委 綠：列下會期最優先法案

2017-12-29 12:59

藍批看不懂排案邏輯 綠：按期程審預算

2017-12-29 12:08

花媽心內話惹議？陳菊：感謝謝長廷指教

2017-12-29 11:56

沒開過公聽會 醫療法第82條今拚三讀

2017-12-29 11:52

護照圖片風波 李大維鞠躬向社會致歉

2017-12-29 11:50

空汙法列優先臨時會卻不審 國民黨團：民進黨打假球？

2017-12-29 11:27

為敬老卡暗諷朱立倫打腫臉充胖子？柯文哲沒回應

2017-12-29 10:53

假情資唬蔡英文 他指國安局長完全外行

2017-12-29 08:30

主席蔡英文幫民進黨黨工加薪 鍾沛君：總統蔡英文呢？

2017-12-29 00:22
看更多

熱門文章

李艷秋：小老百姓不願再姑息蔡政府的「囂張政風」

2017-12-28 22:02

為守護黨魂 資深民進黨員籲開除陳亭妃、黃偉哲

2017-12-29 12:09

紅隼火箭彈能擊毀共軍新型主力戰車？王定宇你錯了

2017-12-28 22:04

年度幹話王出爐！第一不意外 這句話最讓人森七七

2017-12-29 12:43

假情資唬蔡英文 他指國安局長完全外行

2017-12-29 08:30

「待人處事上不夠柔軟」柯文哲心腹蔡壁如遭撤換

2017-12-29 08:34

綠委不對稱戰力論引議 館長諷：我一人可吃雞滅中共

2017-12-29 11:42

主席蔡英文幫民進黨黨工加薪 鍾沛君：總統蔡英文呢？

2017-12-29 00:22

鄭明典揭大陸沙塵暴遭辱腦殘 淡定回陸網友6字

2017-12-29 15:46

碩德貽「徵」？管媽貽笑大方 錯字輓聯送行余光中

2017-12-29 15:48

龔中誠重砲心內話 李大維親做一件事安撫

2017-12-28 23:44

公務員注意！月退俸改按月發放 明年元旦上路

2017-12-29 18:03

蔡總統宣布騰雲機量產 空軍將成立無人機中隊

2017-12-29 16:44

「一人轟掉一輛坦克」是幹話？ 揭密台灣國防撒手鐧

2017-12-29 08:00

護照烏龍風波 依照片重繪要不要取得授權？

2017-12-29 07:55

調職「明降暗保」？ 蔡壁如一抹微笑帶過

2017-12-29 11:24

蔡正元：台灣島是中國漢族比例最高的地區

2017-12-29 00:16

賴揆說公司不會故意排整人班表 來看看台鐵的班表吧！

2017-12-29 14:55

年金改革緩退潮 引發基層警察升遷焦慮

2017-12-29 18:07

前勞動部次長再放炮 坦承一例一休修法給資方彈性

2017-12-29 13:47

一例一休修法 勞動部民調：近5成以上都反對

2017-12-29 18:37

醫療法三讀 醫事人員故意違反注意義務才須負刑責

2017-12-29 15:23

2018選戰新北領頭羊…綠基層呼喚賴清德

2017-12-29 00:09

吳志揚對戰鄭文燦？ 藍未亮牌：對手太強…

2017-12-29 00:25

柯文哲自稱施政落實在人民生活 楊偉中：別再講幹話

2017-12-29 00:41

朝鮮半島若爆戰爭 學者：台安全受威脅

2017-12-29 14:16

余光中的4個前世情人 用詩、歌、短文送別父親

2017-12-29 15:33

鄭文燦拚連任 決戰桃園三大票倉

2017-12-29 00:16

當年高市長初選沒挺陳菊 謝長廷曝真相...

2017-12-28 23:44

拒收世大運泳池 藍營：桃園市府信用破產

2017-12-29 10:24

北台灣政權保衛戰 賴朱扛重任

2017-12-29 00:13

輓聯有錯字 管碧玲：無心之過希望余光中含笑九泉

2017-12-29 18:52

辜嚴倬雲為何突撤告 原來是想到這故事

2017-12-29 12:33

柯文哲背後的女人蔡壁如 3位救援投手之一

2017-12-29 09:56

婦聯會今與內政部簽契約 雷倩：留得青山 我盡力了

2017-12-29 11:35

黨產遭清查財務困難 黨員曝為何國民黨求外援屢遭拒

2017-12-29 13:12

影／被拔主任？蔡壁如：找能擺平議員的人

2017-12-29 12:07

桃園拒收「一次性」游泳池 郝辦：柯P失政

2017-12-29 15:08

不滿球員兼裁判 謝立功籲宋瑋莉辭去主委

2017-12-29 11:56

龔中誠談處分 尊重部長但盼還公道

2017-12-29 00:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top