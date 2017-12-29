反勞基法陳抗遭逮補 律師陳又新將自訴警方涉私行拘禁

2017-12-29 19:58 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



陳又新律師遭警方強行帶上警備車。圖／翻攝聯合資料庫。 分享 facebook

北市23日的「反勞基法修惡大遊行」有陳抗群眾與到場協助的律師，遭警方逮補並分別被載至偏區「丟包」；當天遭警方逮補的社民黨發言人陳又新律師，不滿行政院發言人徐國勇、北市長柯文哲、內政部長葉俊榮「排除交通阻礙」與「警察菩薩心」說法，今在交大科法學院林志潔教授、金孟華助教陪同下譴責警方違反憲法保障人身自由，違法逮補人民，決策高層應為錯誤指揮負責，將向台北地院提起自訴，控告警方涉犯私行拘禁罪。

遊行隊伍原訂下午5點解散，主辦方直到晚間6點宣布活動結束，但有不少群眾持續待在現場，直到深夜遭警察包圍困於台北車站東三門外，民眾陸續表明想離去，卻仍遭警方以人牆包圍，導致無法順利通行；陳又新指出，警方開始驅離並強行將包括他在內，身著律師袍、出示律師證的數名律師、群眾拖上警備車，並野放於內湖郊區。

葉俊榮週一在立法院接受質詢時，否認警方對幾位在場律師的行為是「逮捕」，而說是「排除與管束」，另一方面又表示有些律師「自願上車幫忙民眾」，要求「忠於事實」。

此話引起陳又新不滿，他現身說法還原事實，自己是為了準備陪偵才會出現，卻和一群民眾遭五層警員人牆包圍，即使表示想回家、上廁所都不能離去。他質疑，「這一群人已經沒有在抗議、沒有在交通幹道上、甚至也不在台北車站裡面、沒有對任何人進行攻擊，團團圍住究竟是為什麼？」

他說，最後因不堪久候與疲累，丁穩勝律師率先和警方交涉，要求讓幾位律師先離開現場。面對律師證和「法律依據何在？」問題，第一線員警依舊沒有答案，也依舊阻擋離去。

他強調，律師沒有任何衝撞，甚至回頭要求其它民眾不要靠近律師，也不要加入與警方對話，以免任何推擠和發言被扭曲成衝擊與攻擊。「我這麼做，難道不是一如過去一些律師在抗議行動中扮演的角色，在減少警民衝突的可能，避免不需要的傷害嗎？但即使這麼做，也不能改變那一堵藍色的沉默。」

林志潔強調，律師遭逮補是民主倒退，已違反憲法第8條對於人民生命、身體自由保障，政府官員事後發言，更沒有法治觀念，她身為刑事法老師，認為有必要給社會大眾及官員正確法律觀念。

由於律師出身的徐國勇事後表示，4名律師當天並不是被逮捕，這件事情北市府已經講得很清楚，警方對集會遊行違法者，是直接移送到地檢署，但是當天並沒有移送地檢署的動作，顯示並非逮捕。

對此，林志潔強調，依照刑事訴訟法的規定，逮捕拘禁需要一連串的法定構成要件，在陳抗現場除非有構成在現場的犯罪行為，否則憑什麼拘禁人民身體自由？可見警方依法無據。

再者，依照警察職權行使法中「即時強制」的規定，也必須有暴行、自殘或危害公共安全的行為才可以；行政執行法的即時強制規定，也必須是為阻止犯罪、危害的發生或避免急迫危險才符合要件。林志潔說，當時現場僅數十名群眾，到底有什麼情況符合即時強制的規定？

她質疑，「非法逮捕就是對人身的拘禁」，若是所謂的「合法逮捕」更不應該丟包，那把人抓去大湖公園「丟包」，使他們更便於脫逃，豈不是涉犯刑法縱放人犯罪？警察機關執法不能以傳統觀念，若認為「上銬」才是逮捕，這區分方式與法規構成要件不符。「法治國一切回歸法律，尤其手中握有公權力的人，一定要審慎。」

誠懇建議警政單位，在新時代人民表意行動上，如何設計一套SOP？警方此次作法很明顯「既不合法又不智慧」，也凸顯問題點在於，「陳抗現場的記者、律師、醫護人員，可能有身分雙重，一方面本身認同陳抗，二方面具有專業，但當他們是基於工作職責，在現場執行專業能力，就必須與陳抗民眾有所區別，「律師在現場執行律師職務，不是在參與陳抗！」

她說，例如醫師怕現場有人受傷、缺氧昏迷，記者基於工作職責必須採訪，或是律師接到委託人趕往現場處理，該如何與陳抗民眾區隔身分？警方執法時如何取締？這該制定標準。她強調，「不同職業的民眾參與陳抗、遊行，應被統一對待才是公平，但當場是在執行專業者，應受到尊重。」