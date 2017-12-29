台灣公司涉嫌運油給北韓？ 府：非台灣公司

2017-12-29 19:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬殷 ╱即時報導



針對韓國媒體報導，指稱有台灣公司(Billions Bunker Group)涉及違背聯合國制裁決議，租用香港船隻運載油品售予北韓一事。總統府稍早表示，經過政府相關單位查證，報載所謂(Billions Bunker Group)公司在我國並沒有任何工商登記，並非台灣所屬公司。

總統府表示，儘管這項違反聯合國制裁決議的行為並非我國公司，而是由香港註冊船隻於第三國裝載數百噸油品至東海與北韓交易，但台灣作為國際社會負責任成員，仍將持續積極配合聯合國各項決議措施，確保區域穩定與和平安全。