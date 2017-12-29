影／改革引發政治代價 蔡總統：無怨無悔

2017-12-29 18:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李詠平 ╱即時報導



總統蔡英文年終談話，選在國防研發重鎮中科院舉辦，宣示國防自主的重要性，針對因為勞基法修法造成民調下滑，蔡總統更表示，對改革無怨無悔，就算重來一次，該做的改革就是要做。