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年金改革緩退潮 引發基層警察升遷焦慮

2017-12-29 18:07聯合報 記者劉明岩╱即時報導

年金改革引發員警緩退潮，在「一個蘿蔔一個坑」下，連帶造成巡佐及小隊長、警務佐出缺...
年金改革引發員警緩退潮，在「一個蘿蔔一個坑」下，連帶造成巡佐及小隊長、警務佐出缺更少，引發基層警察升遷焦慮。圖／彰化警方提供
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年金改革引發員警緩退潮，在「一個蘿蔔一個坑」下，連帶造成巡佐及小隊長、警務佐出缺更少，以彰化縣警察局為例，去年巡佐及小隊長、警務佐出缺約40人，今年因擔心年改影響退休金而緩退，只開缺20人，尤其年中的年金改革定案至今，更只有3人如願升上巡佐，衍生基層員警升遷無門的焦慮。

據彰化縣警察局統計，彰化縣去年計有213名員警申請退休，最後只有121人退休，其中40名是巡佐、小隊長及警務佐，而今年員警申請退休的員警數是181人，主要擔心年改造成退休金縮水，生活無以為繼，才打退堂鼓，最後有129人撤銷，只有約4成的52人辦理退休，其中巡佐及小隊長、警務佐佔只約20人，只有去年的一半。

緩退最明顯的是從年中的年改定案以後，彰化縣今年退休的20名巡佐、小隊長及警務佐中，只有3人是年改定案以後辦理退休，也就是只能補上3個名額，顯見受到年改相當衝擊。

彰化縣警察局指出，目前員警退休規定，只要符合「81制」即年齡加年資達81，就可以申請退休，一般多落在51歲到55歲之間，如果要屆齡退休，外勤是59歲，如果有辦法轉到內勤則可65歲退休，但內勤缺甚少。

彰化縣目前有2600多名員警，其中巡佐及小隊長、警務佐編制約有400人，很多基層員警這輩子的心願就是升上一線四，但都必須有人退休才能補上，以往都要擠破頭了，更何況今年只有一半退休，如果明年再減縮名額，機會更加渺茫。

縣警局一名警員「媳婦即將熬成婆」，今年升職積分達到升巡佐的資格，卻因巡佐缺劇減，升不了職，而明年7月升職積分又要重新計算，不禁感嘆「真悲情」，但也莫可奈何，明年只有更努力了。

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