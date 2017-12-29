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公務員注意！月退俸改按月發放 明年元旦上路

2017-12-29 18:03聯合報 記者鄭媁╱即時報導

銓敘部今表示，公（政）務人員月退休（職）金及月撫慰金等定期退撫給與，明年1月1日...
銓敘部今表示，公（政）務人員月退休（職）金及月撫慰金等定期退撫給與，明年1月1日起，將改為按月發放。聯合報系資料照
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銓敘部今表示，公（政）務人員月退休（職）金及月撫慰金等定期退撫給與，明年1月1日起，將改為按月發放；各發放機關及公務員退休撫卹基金管理會都已依規定程序，與各代發金融機構洽妥發放事宜；退休（職）人員及遺族的定期退撫給與，將準時存入各人員指定帳戶。

民進黨立委鄭運鵬去年質詢時指出，現職的軍公教人員若死亡，薪水只發到死亡當月，但退休軍公教人員若在一月死亡，退休金竟可領到六月，這種發放方式早已逾越法律規定。他表示，早年為避免舟車勞頓、節省人事作業成本，退休軍公教的月退休金都是「半年俸」，現已全面電腦作業，應該修正。

鑑於退休公（政）務人員及其遺族的各項定期退撫給與，原本由發放機關於每年1月16日及7月16日共發放2次，1次預發6個月，銓敘部說，因以上發放方式容易產生溢領情事，考量國民年金、勞保年金及部分公保被保險人的公保養老年金都採按月發放。

基於政府一體及整體財政調度的一致性，考試院院會4月通過銓敘部所提的臨時動議，修正銓敘部去年發布修正的「公務人員退休法施行細則」，將軍公教人員退撫與月退休金，由過去半年發放，從明年元旦起，改為每月發放，預估國庫一年可省8億元利息支出。

銓敘部提醒，明年元旦適逢國定假日，各發放機關應盡一切可能，在當日發放各項定期退撫給與，但如果因金融機構作業未能配合，導致無法如期發放，則可能延後至例假日後第一個上班日發給。因此，各領受人若遇有各項定期退休金未按時入帳的情形，請先向原發放機關查詢。

若確因發放機關或支給機關礙於無法克服的困難而未如期入帳時，銓敘部說，請各領受人稍等待些許時間，因各機關都會儘可能在元旦當天，將各項定期退撫給與完成入帳手續；最遲1月2日即可入帳。至於公（政）務人員遺族年撫卹金，則將至明年7月1日起，再改為按月發給。

軍公教退休金薪水
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