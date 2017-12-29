蔡正元：台灣島是中國漢族比例最高的地區

2017-12-29 00:16 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ╱即時報導



蔡正元今天說，中國漢族在台灣島的人口比例是98%，在中國大陸只有91%，在香港94%，新加坡75%，台灣島是中國漢族比例最高的地區。

他以「新唐山嬤」為題說，2014年10月調查資料顯示，台灣島女性外籍配偶人數，已達495,907人左右，達人口數2.12%，其中又以中國大陸及港澳女性為大多數，有335,245人，佔67.6%。再來是越南籍100,099人，佔18.28%。印尼籍28,191人佔5.68%。