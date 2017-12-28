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兩岸明年可能破冰？ 邱毅：只會更加兇險

2017-12-28 19:17聯合新聞網 綜合報導

今年7月21日，國軍首度公布前一天共機遠海長航，我方戰機伴隨監控的照片。圖／中華...
今年7月21日，國軍首度公布前一天共機遠海長航，我方戰機伴隨監控的照片。圖／中華民國國防部
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今年共軍頻繁繞台，在兩岸關係冷冰冰之際顯得格外敏感，而2018年適逢台灣大選，兩岸情勢會如何轉變，前國民黨立委邱毅大膽預測「會更加兇險」。

蔡政府上任一年餘，兩岸互動和過去相比冷淡了許多，對於兩岸2018年的關係，邱毅持悲觀態度，認為兩岸關係只會「更加兇險」，並列舉出三項理由說明，首先是關乎到2018年的選舉，民進黨為了操作選舉必會挑動民粹、激化兩岸對立，第二點是因為促轉條例通過、公投法門檻下修，因此「文化台獨、去中國化」必定會如火如荼的展開，第三點則是蔡英文對於統派的清算將越演越烈，除了國民黨外、前總統馬英九更會「多案齊發、成為鬥爭的標靶」。

國防部26日公布106年國防報告書，報告書中首度完整公布中共機艦從去年中到今年底...
國防部26日公布106年國防報告書，報告書中首度完整公布中共機艦從去年中到今年底遠海長訓的次數和航線圖。從去年8月到今年12月，中共機艦共有25次擾台。中央社
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除了內部的混亂局勢，邱毅也預言在民進黨大搞民粹之時，中國方對於武力統治的聲浪更會增加，軍機軍艦的動作也會加大，伴隨而來的是台灣友邦的第二次斷交潮，在國際地位被邊緣化的同時，企業人才出走、社會矛盾、經濟困境都是可預見的，因此未來一年台灣的前景必定會「越發嚴峻」。

邱毅認為，若在這樣子的操作下，台灣真的會「窮到只剩下選舉」，對這樣的台灣感到疲倦、又有些家底的人必定會離開台灣，或者對政治產生冷感，而被稱之為民主代表的選舉，最後也淪為跟著民粹號角自娛的選舉了。

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