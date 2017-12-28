兩岸明年可能破冰？ 邱毅：只會更加兇險
今年共軍頻繁繞台，在兩岸關係冷冰冰之際顯得格外敏感，而2018年適逢台灣大選，兩岸情勢會如何轉變，前國民黨立委邱毅大膽預測「會更加兇險」。
蔡政府上任一年餘，兩岸互動和過去相比冷淡了許多，對於兩岸2018年的關係，邱毅持悲觀態度，認為兩岸關係只會「更加兇險」，並列舉出三項理由說明，首先是關乎到2018年的選舉，民進黨為了操作選舉必會挑動民粹、激化兩岸對立，第二點是因為促轉條例通過、公投法門檻下修，因此「文化台獨、去中國化」必定會如火如荼的展開，第三點則是蔡英文對於統派的清算將越演越烈，除了國民黨外、前總統馬英九更會「多案齊發、成為鬥爭的標靶」。
除了內部的混亂局勢，邱毅也預言在民進黨大搞民粹之時，中國方對於武力統治的聲浪更會增加，軍機軍艦的動作也會加大，伴隨而來的是台灣友邦的第二次斷交潮，在國際地位被邊緣化的同時，企業人才出走、社會矛盾、經濟困境都是可預見的，因此未來一年台灣的前景必定會「越發嚴峻」。
邱毅認為，若在這樣子的操作下，台灣真的會「窮到只剩下選舉」，對這樣的台灣感到疲倦、又有些家底的人必定會離開台灣，或者對政治產生冷感，而被稱之為民主代表的選舉，最後也淪為跟著民粹號角自娛的選舉了。
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